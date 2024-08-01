Десятиборец-мировой рекордсмен с большой вероятностью пропустит Олимпиаду

32-летний француз все еще пытается восстановиться после полученной 7 июля на Бриллиантовой Лиге травмы.

Для принятия решения Майер попытается сегодня пробежать 30-метровый спринт, но спортсмен не питает особых иллюзий.

«Будет чудо, если я смогу принять участие в десятиборье. Если я не смогу пробежать 30 м на полную мощь, чтобы не почувствовать ничего, то я уверен, что на стометровке ничего не выйдет», - сказал расстроенный до слез Майер.

«Думаю, вероятность моего появления на стометровке десятиборья составляет примерно десять процентов», - добавил француз.

Олимпийского золота у Майера нет: и в Рио, и в Токио он завоевывал серебряные медали.

Десятиборье – это дисциплина, на которую Эстония также возлагает большие надежды. От Эстонии примут участие чемпион Европы Йоханнес Эрм, а также Карел Тилга и Янек Ыйглане, финишировавшие в шестерке лучших на прошлогоднем чемпионате мира.

Эрм выиграл чемпионат Европы, проходивший в июне в Риме, с впечатляющим личным рекордом, вторым результатом за всю историю Эстонии - 8764 очка. Майер занял пятое место в этом соревновании со скромными 8476 очками. Но при этом мировой рекорд - 9126 очков – принадлежит именно Майеру.

На чемпионате мира, проходившем в Будапеште в прошлом году, Тилга набрал 8681 очков, а Ыйглане - 8524 очка.

Десятиборье будет проводиться в Париже сразу с началом легкоатлетической программы: 2 и 3 августа.