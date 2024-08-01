Тренер сборной Франции по академической гребле Гийом Берже задержан полицией, сообщает Le Parisien.
Тренер сборной Франции задержан за нелепый поступок
33-летнего Берге поймали, когда он ночью мочился на стену дома в Парижа, после чего попытался сбежать от полиции.
В ходе драки Берген якобы повалил одного из полицейских на землю и ударил его кулаком в лицо. После этого, согласно показаниям, он ударил еще двоих правоохранителей, пришедших на помощь коллеге.
В конце концов тренера смогли задержать с применением силы.
Глава Федерации гребли Франции Людовик Руа возмутился действиями тренера и пообещал уволить его.
«Он не является больше нашим олимпийским тренером. Он по-прежнему получает зарплату, но мы планируем пересмотреть его трудовой договор. Это совершенно недопустимое поведение», - сказал Руа, комментируя происшествие.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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