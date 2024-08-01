Тренер сборной Франции задержан за нелепый поступок

33-летнего Берге поймали, когда он ночью мочился на стену дома в Парижа, после чего попытался сбежать от полиции.

В ходе драки Берген якобы повалил одного из полицейских на землю и ударил его кулаком в лицо. После этого, согласно показаниям, он ударил еще двоих правоохранителей, пришедших на помощь коллеге.

В конце концов тренера смогли задержать с применением силы.

Глава Федерации гребли Франции Людовик Руа возмутился действиями тренера и пообещал уволить его.

«Он не является больше нашим олимпийским тренером. Он по-прежнему получает зарплату, но мы планируем пересмотреть его трудовой договор. Это совершенно недопустимое поведение», - сказал Руа, комментируя происшествие.