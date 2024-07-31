Без медали, но в истории! Крегор Цирк в финальном заплыве занял седьмое место

Накануне эстонский пловец Крегор Цирк, соревновавшийся в полуфинальном заплыве на 200-метрове баттерфляем установил личный рекорд и рекорд Эстонии: его время 1.54,22. Он стал пятым пловцом, вышедшим в олимпийский финал этой дисциплины.