Накануне эстонский пловец Крегор Цирк, соревновавшийся в полуфинальном заплыве на 200-метрове баттерфляем установил личный рекорд и рекорд Эстонии: его время 1.54,22. Он стал пятым пловцом, вышедшим в олимпийский финал этой дисциплины.
Без медали, но в истории! Крегор Цирк в финальном заплыве занял седьмое место
Сегодня Цирк вышел на старт финального олимпийского заплыва и проплыл дистанцию со временем 1.54,55 - он стал седьмым в финальном зачете.
Золото у Леона Маршана, установившего и олимпийский рекорд 1.51,21.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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