POSTIMEES В ПАРИЖЕ Реэне Пярнат не хватило 2,3 см для продолжения борьбы на Олимпиаде

«Когда вы находитесь на таком стадионе… В стрельбе из лука у нас - или, по крайней мере, у меня - никогда не было такого опыта. Столько зрителей, вот это атмосфера... Для меня это тоже определенно что-то новое. Может быть, и для нее тоже. Но я чувствовала себя уверенно», - описала Пярнат напряжение, связанное с тысячами зрителей.

Перед последним пятым раундом Пярнат вела со счетом 5:3 в матче до шести очков, так что хватило бы и ничьей в последней серии для общей победы. Тогда Кумари взял себя в руки и выбила 30. Судьбу выпущенных в перестрелке стрел мы уже описали.

Дипика Кумари. Фото: Tingshu Wang/Reuters/Scanpix

«Конечно, это было очень сложно. Я знала, что Кумари на самом деле первоклассный стрелок. Возможно, в последние годы она действовала не лучшим образом. Но все же у нее есть этот опыт. Что мы увидели, когда она зашла на последнюю серию: он выбила 30. У нее есть все, что нужно. Я ожидала этого. Но, конечно, я старалась сопротивляться, насколько это было возможно».

Оставляя в стороне неутешительный результат, Пярнат в ходе беседы находила все больше и больше положительных моментов. Начиная с напряженной атмосферы, когда тренеру Сирет Луйк приходилось кричать, чтобы ее услышали, заканчивая спортивными аспектами.