Реэна Пярнат смогла ощутить волшебство и боль спорта в самом аутентичном виде на Олимпийских играх в Париже. К сожалению, сегодня эстонке пришлось оказаться на более суровой чаше весов.
POSTIMEES В ПАРИЖЕ ⟩ Реэне Пярнат не хватило 2,3 см для продолжения борьбы на Олимпиаде
Перевод: Павел Соболев
Поединок 1/32 финала с Дипикой Кумари из Индии получился очень напряженным. После пяти раундов счет стал равным 5:5, при этом обе спорстменки заработали по 136 очков при 15 выстрелах. Это означало, что победитель будет определяться решающим выстрелом.
Правила просты: выиграет тот, чья стрела будет ближе к центру мишени. Кумари выбила восьмерку, и все козыри оказались на руках у Пярнат. Однако через мгновение ее стрела тоже попала в красный круг с цифрой 8, но на 23 миллиметра дальше от центра, чем стрела конкурента.
«Если разница в несколько миллиметров или сантиметров… Больно», - сказала Пярнат, которая пролила первые слезы, после чего успела немного взять себя в руки, когда предстала перед журналистами.
Что творилось в голове спортсменки в решающие моменты? «Я только услышала, что объявили восемь. Но я ничего сразу не подумала. Я была абсолютно уверена, что моя стрела попадет в девятку. На самом деле выстрел был уверенным. Казалось, все было под контролем, но до тех пор, пока стрела не попала в мишень», - описывает Пярнат.
«Я не могу сказать, что пошло не так. Иногда даже на тренировках так: чувствуешь, что выстрел идеален, а в итоге получается восьмерка. Порыв ветра может сыграть роль. Возможно, мое прицеливание было не совсем идеальным. Нюансов может быть много».
В начале второй половины поединка выстрелы Кумари излучали нервозность. Ей требовалось много времени, чтобы подумать, часто до самого конца отведенного 20-секундного интервала. В предпоследнем туре Кумари заработала лишь 24 очка из 30 возможных.
«Когда вы находитесь на таком стадионе… В стрельбе из лука у нас - или, по крайней мере, у меня - никогда не было такого опыта. Столько зрителей, вот это атмосфера... Для меня это тоже определенно что-то новое. Может быть, и для нее тоже. Но я чувствовала себя уверенно», - описала Пярнат напряжение, связанное с тысячами зрителей.
Перед последним пятым раундом Пярнат вела со счетом 5:3 в матче до шести очков, так что хватило бы и ничьей в последней серии для общей победы. Тогда Кумари взял себя в руки и выбила 30. Судьбу выпущенных в перестрелке стрел мы уже описали.
«Конечно, это было очень сложно. Я знала, что Кумари на самом деле первоклассный стрелок. Возможно, в последние годы она действовала не лучшим образом. Но все же у нее есть этот опыт. Что мы увидели, когда она зашла на последнюю серию: он выбила 30. У нее есть все, что нужно. Я ожидала этого. Но, конечно, я старалась сопротивляться, насколько это было возможно».
Оставляя в стороне неутешительный результат, Пярнат в ходе беседы находила все больше и больше положительных моментов. Начиная с напряженной атмосферы, когда тренеру Сирет Луйк приходилось кричать, чтобы ее услышали, заканчивая спортивными аспектами.
«Я бы сказала, что это был один из лучших матчей в моей карьере. Показать такое на арене олимпийского финала - это на самом деле довольно веское слово», - проанализировала Пярнат.
Подтверждаем ее слова: в трех сериях Пярнат набрала 28 очков из 30 возможных, и по 27 - в остальных. Явный признак высокого уровня стабильности.
«Я сражалась и действительно хорошо стреляла. Просто грустно, что поражение пришло из-за одной решающей стрелы. Но в остальном, я думаю, все прошло хорошо», - добавила спортсменка.
За плечами у нее теперь уже и третьи Олимпийские игры. Дебют состоялся уже в 2012 году в Лондоне. Но лучше ли Пярнат сейчас, чем три года назад в Токио, где ей удалось победить соперника в первом раунде?
«Конечно, сто процентов!», - прозвучал быстрый ответ Пярнат.
«Сегодняшний день и предварительные матчи были совершенно другими, чем три года назад. Я приобрела большую уверенность и чувствую себя намного лучше. Я могу бороться. Здесь я могла конкурировать на равных со всеми соперниками. В Токио я не чувствовала себя так».
Пора смотреть на Лос-Анджелес
За прогрессом стоит несколько факторов. Три года назад Пярнат начала тренироваться на постоянной основе в Швейцарии, где можно упражняться в стрельбе на олимпийской дистанции в 70 метров круглый год, в том числе и в помещении. Кроме того, рядом с ней ежедневно находится тренер Сирет Луйк и ведется тесное сотрудничество со спортивным психологом Снежаной Столяровой.
«Мне удалось сделать все именно так, как нужно», - метко подытожила Пярнат.
Забегая вперед, можно сказать, что сегодняшний проигрыш, возможно, даже пошел на пользу. К Олимпийским играм в Лос-Анджелесе в 2028 году Пярнат исполнится 34 года.
«Да, конечно, - без колебаний ответила Пярнат на вопрос о том, думает ли она о следующей олимпийкой вечеринке. - Мотивация, безусловно, очень высокая. Особенно после сегодняшнего дня. Поражение болезненное, но в следующий раз хотелось бы победить», - пообещала она извлечь полезный спортивный гнев из случившегося.
Какой лучший возраст для лучника? «Я думаю, что где-то с конца третьего десятка до середины четвертого… Этот период является наиболее подходящим. Вы уже набрались опыта, ваше тело готово к тренировкам. Для лучника у меня сейчас один из лучших моментов», - заявила Пярнат.
Пярнат пока не определилась с планом на ближайшую перспективу. Поскольку между квалификацией и плей-офф прошло пять дней, она уже смогла немного посмотреть Париж. Возможно, промежуточный период был слишком долгим.
«Я уже несколько дней говорила, что хочу соревноваться. Я тренировалась, видела, что все в порядке. Гуляла, делала пробежки. Я также встречалась со своими родителями. Ничего особенного не делала, обычная рутина», - вспоминает Пярнат.
Что теперь? «Я даже не думала об этом. Мы надеялись, что я еще смогу выступить в субботу в 1/8 финала. Я не строила никаких планов».