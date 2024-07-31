Спортсмены, впервые за долгие годы завоевавшие для Северной Кореи медали, вызвали много вопросов

Северокорейская смешанная пара уступила в финале китайскому дуэту Чуцин Ван и Инша Сун со счетом 2:4 (6:11, 11:7, 8:11, 5:11, 11:7, 8:11). Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта в мире, с самой высокой конкуренцией, но даже для специалистов в этой области серебряную медаль завоевали совершенно неизвестные спортсмены.

Информации о северокорейских серебряных медалистах почти нет, и до отборочных олимпийских турниров они не выступали на международных соревнованиях. Северная Корея также пропустила две последние Олимпиады.

Таким образом, соперники не могли изучить технику игры северокорейцев. Но причиной успеха считают не только в мастерство, но нестандартную ракетку, на которой используется другой резиновый слой.

Северная Корея не участвовала в Олимпийских играх в Токио, но на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевала семь медалей, две из них золотые.

Хотя северокорейские спортсмены старались избегать общения со СМИ, им пришлось присутствовать на пресс-конференции после завоевания медалей. Даже там эти двое были очень молчаливы. На вопрос, как они достигли такого уровня, причем так, что о них никто даже не слышал, Чон Сик Ри ответил: «Мы тренируемся у себя на родине».

На вопрос о первой олимпийской медали страны за многие годы Кум Ён Ким ответил: «В следующий раз будет лучше, и мы выиграем золото».

Expressen пишет, что на пресс-конференции присутствовало много журналистов, которые были озадачены сверхкороткими ответами. «Что это было сейчас? Я знаю о них так же мало, как и до соревнований», - пожаловался французский журналист коллеге из Expressen.