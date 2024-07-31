Энели Ефимова, позавчера финишировавшая в своем главном соревновании - на дистанции 100 м брассом на парижской Олимпиаде седьмой, уже не смогла соревноваться на более длинной дистанции.
Занявшая в параллельной дисциплине последнее место Ефимова: уже проснувшись, я поняла, что очень устала
17-летняя эстонка показала время почти на четыре секунды хуже своего личного рекорда. 2.30,68 принесло ей последнее место в соревнованиях среди 23 спортсменок. Однако, причин для расстройства, на самом деле, нет. Ефимова полностью выложилась в своей основной дисциплине, оставила там и физические, и моральные силы. Кроме того, о том, что будет возможность проплыть олимпийскую 200-метровку было оповещено лишь накануне Олимпиады.
«Было очень трудно. Сразу было понятно, что это совсем не моя форма на 200 метрах. На вторых 50 м стало трудно, и я поняла, что до конца толком не дойду. Обычно на последних 50 м я еще могу успевать, но сейчас я совсем утонула. Это было совсем нехорошо», - прокомментировала Ефимова в интервью Kanal 2.
«Уже проснувшись утром я поняла, что очень устала. Вся энергия была потрачена на эти 100 метров, на 200 сил не хватило, - продолжила Энели Ефимова.
- С какими планами ты вышла на старт?
- Шла так, как чувствую. У нас с тренером не было какого-то плана. Как сделаю, как получится. Первые 50 метров были отличными, но потом стало очень трудно.
- Ты готовилась к этому соревнованию?
- Нет. Провели лишь одну тренировку, примерно за неделю до того, как сюда приехали. Так что неудивительно, что я так плохо плыла.
- Наверное, после ста метров было просто большое облегчение?
- Да… На самом деле, я даже вчера на тренировке очень даже неплохо плыла. Но сегодня утром больше не было такой хорошей скорости. После стометровки в голове была мысль, что соревнования закончены – не нужно больше напрягаться. Это также сказалось.
- Но все же можно быть довольной парижской Олимпиадой?
- Да, конечно. Моя цель – выступить лучше, чем в Токио – выполнена. И то, как за меня болела вся Эстония… Я получила столько приятных сообщений. Все были такие позитивные. Я получила очень мощную мотивацию. Я даже подумать не могла, что столько людей смотрят за выступлениями. Я получила так много, и таких сердечных сообщений. Я думаю, это был кульминационный момент – то, что меня так поддерживали.
- Через четыре года Лос-Анджелес. Твой тренер Хенри Хейн говорил о медалях. А ты что считаешь?
- Звучит неплохо. Я на каждом соревновании хочу завоевать более высокое место, чем на предыдущем. Финал был бы целью-минимум. Медаль… Если сумею подготовить хороший тренировочный блок, смогу плыть намного быстрее.