Занявшая в параллельной дисциплине последнее место Ефимова: уже проснувшись, я поняла, что очень устала

17-летняя эстонка показала время почти на четыре секунды хуже своего личного рекорда. 2.30,68 принесло ей последнее место в соревнованиях среди 23 спортсменок. Однако, причин для расстройства, на самом деле, нет. Ефимова полностью выложилась в своей основной дисциплине, оставила там и физические, и моральные силы. Кроме того, о том, что будет возможность проплыть олимпийскую 200-метровку было оповещено лишь накануне Олимпиады.

«Было очень трудно. Сразу было понятно, что это совсем не моя форма на 200 метрах. На вторых 50 м стало трудно, и я поняла, что до конца толком не дойду. Обычно на последних 50 м я еще могу успевать, но сейчас я совсем утонула. Это было совсем нехорошо», - прокомментировала Ефимова в интервью Kanal 2.

«Уже проснувшись утром я поняла, что очень устала. Вся энергия была потрачена на эти 100 метров, на 200 сил не хватило, - продолжила Энели Ефимова.

- С какими планами ты вышла на старт?

- Шла так, как чувствую. У нас с тренером не было какого-то плана. Как сделаю, как получится. Первые 50 метров были отличными, но потом стало очень трудно.

- Ты готовилась к этому соревнованию?

- Нет. Провели лишь одну тренировку, примерно за неделю до того, как сюда приехали. Так что неудивительно, что я так плохо плыла.

- Наверное, после ста метров было просто большое облегчение?