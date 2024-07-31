Ср, 31.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Олимпиада

Несмотря на успешное начало, дзюдоист Клен Кристофер Кальюлайд проиграл своему второму сопернику

rus.postimees.ee
Copy
Клен Кристофер Кальюлайд (слева).
Клен Кристофер Кальюлайд (слева). Фото: Karli Saul / EOK

Эстонский дзюдоист Клен Кристофер Кальюлайд дебютирует на этой Олимпиаде и выступает в мужской весовой категории до 90 кг.

Сегодня его первые соревнования и в первом раунде против него вышел маврикийский спортсмен Реми Фейль. Кальюлайд сумел победить соперника и вышел в 1/8 финала!

В 1/8 финала его соперником будет очень сильный конкурент - действующий чемпион Азии и золотой призер Олимпийских игр в Токио в смешанных видах японец Сансиро Мурао.

К сожалению, Мурао действительно оказался сильнее - матч завершился за 44 секунды.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх