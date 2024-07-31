Несмотря на успешное начало, дзюдоист Клен Кристофер Кальюлайд проиграл своему второму сопернику

Сегодня его первые соревнования и в первом раунде против него вышел маврикийский спортсмен Реми Фейль. Кальюлайд сумел победить соперника и вышел в 1/8 финала!

В 1/8 финала его соперником будет очень сильный конкурент - действующий чемпион Азии и золотой призер Олимпийских игр в Токио в смешанных видах японец Сансиро Мурао.

К сожалению, Мурао действительно оказался сильнее - матч завершился за 44 секунды.