Эстонский дзюдоист Клен Кристофер Кальюлайд дебютирует на этой Олимпиаде и выступает в мужской весовой категории до 90 кг.
Дзюдоист Клен Кристофер Кальюлайд успешно начал олимпийские соревнования, но его следующий соперник весьма силен
Сегодня его первые соревнования и в первом раунде против него вышел маврикийский спортсмен Реми Фейль. Кальюлайд сумел победить соперника и вышел в 1/8 финала!
В 1/8 финала его соперником будет очень сильный конкурент - действующий чемпион Азии и золотой призер Олимпийских игр в Токио в смешанных видах японец Сансиро Мурао.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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