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Олимпиада

Энели Ефимова не сумела выйти в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 м брассом

rus.postimees.ee
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: ANTONIO BAT

Сегодня в женской квалификации на дистанции 200 м брассом выступила эстонская пловчиха Энели Ефимова.

В квалификации выступила 31 спортсменка - 16 сильнейших проходят в полуфинал.

К большому сожалению, Энели, выступавшая в третьей группе, пришла к финишу  последней - ее время составило 2.30,68 и в полуфинал не вышла.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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