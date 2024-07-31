Конкурент наших десятиборцев снялся с Олимпиады: это один из самых черных дней в моей жизни

«Сегодняшний день оказался одним из самых черных в моей жизни», - написал Эйтель в Instagram. Немецкий десятиборец заболел коронавирусом, из-за чего ему пришлось сняться с Олимпиады.

«То, что я сейчас ощущаю, превосходит все потери, которые у меня когда-либо были в спорте. Я не знаю, как быть дальше. У меня болит сердце, и я не могу еще ясно думать. Я хотел, чтобы вы (болельщики – ред.) гордились мною!»