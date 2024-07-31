Эстонские десятиборцы Йоханнес Эрм, Карел Тилга и Янек Ыйглане уже находятся в Париже. За несколько дней до начала соревнований Федерация легкой атлетики Германии объявила, что один из конкурентов наших спортсменов, Мануэль Эйтель, не будет участвовать в Олимпиаде.
Конкурент наших десятиборцев снялся с Олимпиады: это один из самых черных дней в моей жизни
«Сегодняшний день оказался одним из самых черных в моей жизни», - написал Эйтель в Instagram. Немецкий десятиборец заболел коронавирусом, из-за чего ему пришлось сняться с Олимпиады.
«То, что я сейчас ощущаю, превосходит все потери, которые у меня когда-либо были в спорте. Я не знаю, как быть дальше. У меня болит сердце, и я не могу еще ясно думать. Я хотел, чтобы вы (болельщики – ред.) гордились мною!»
Место Эйтеля займет Тилль Стейнфорт. Надежды Германии в десятиборье в первую очередь возлагаются на Лео Нойгебауэра и бывшего чемпиона Европы и мира Никласа Кауля. В своем посте в социальных сетях Эйтель желает успехов своим соотечественникам: «Я бы хотел соревноваться там с вами».
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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