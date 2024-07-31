Рождение ребенка окрылило Цирка: я много плакал от счастья

- Это был лучший заплыв твоей жизни?

- Да, сто процентов. Надеюсь, что завтра получится еще лучше.

- Утром ты пообещал выложиться на вечернем заплыве на 120%. Выложился?

- Возможно, и на 125! Думаю, что мне потребуется некоторое время на осознание того, что я только что сделал.

- Ты сейчас выглядишь уже поспокойнее. Сколько энергии ты оставил в бассейне?

- Ой, сначала мне пришлось довольно долго походить по кругу, прежде чем пришел на интервью. Нужно было справиться с эмоциями. Сумел собраться. В каком-то смысле это плавание было легче, чем утреннее. Но воодушевление и все это придают энергии.

- Ты плакал, узнав о результате?

- Да. Так же, как когда восемь месяцев назад родился мой ребенок. Когда я выполнил норматив, ревел как маленький ребенок. Много было слез радости. И сегодня тоже – чистые слезы радости.

- Весь день был особенным?

- Мы пообщались с супругой по видеосвязи. Но остальным я еще не ответил. Только супруге, тренерам и биомеханикам. Посмотрел «Друзей» и… Нет, ничего особенного. Сделал то, что сделал бы другой в таких же обстоятельствах.

Думаю, что утром напряжение немного ослабло. Знал, что в хорошей форме. Да и вечером нечего терять было. Смело пошел выступать и вот как вышло.

- Накануне Олимпиады ты верил, что место в финале – реально?