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Олимпиада

Рождение ребенка окрылило Цирка: я много плакал от счастья

Карл Юхками Ярмо Ягомяги
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Крегор Цирк.
Крегор Цирк. Фото: Tairo Lutter

Крегор Цирк после вчерашнего предварительного заплыва на дистанции 200 м баттерфляем пообещал в вечернем полуфинале выложиться на 120 процентов. Обещание он исполнил!

Пловец, которому совсем недавно исполнилось 25 лет, обновил принадлежащий ему рекорд Эстонии на 1,26 секунды. Его время 1.54,22 стало пятым результатом обоих полуфиналов.

Цирк, придя в медиазону, был в прекрасном настроении. Журналисты тоже. Можно сказать, что все были приятно ошарашены.

- Крегор, что ты сделал?

- Если бы я сам знал… Прошел в финал. Это самый простой и прямой ответ.

- Время отличное.

- Да, выходит, что так. Эмоций много. Рядом плыл Леон Маршан, я пытался воспользоваться этой ситуацией, и оно сработало.

- Аплодисменты в конце заплыва. Мы все думали, сможешь ли ты продержаться до конца.

- Цель была быстро начать. Знаю, что Леон тоже скорее из тех, кто быстро стартует. Пытался стартовать быстрее, чем он, но легче. Это трудно объяснить. Но это то, что я пытался сделать, и, очевидно, у меня это получилось очень хорошо.

- Помогло ли то, что Маршан был рядом? (Речь идет о местной суперзвезде спорта, установившем олимпийский рекорд на дистанции 400 м Леоне Маршане).

- Да. Перед стартом все скандировали: Леон, Леон. Но слышалось как мое имя – человек же слышит то, что хочет слышать. Это помогло.

- Ты его видел в воде?

- Сквозь очки видел, что он не на пять метров меня опережает. Знал, что он здесь плавает быстро. А раз я так близко, то должен тоже прекрасно плыть. В последнем развороте увидел первую дорожку и его – тогда и понял, что положение хорошее.

- Это был лучший заплыв твоей жизни?

- Да, сто процентов. Надеюсь, что завтра получится еще лучше.

- Утром ты пообещал выложиться на вечернем заплыве на 120%. Выложился?

- Возможно, и на 125! Думаю, что мне потребуется некоторое время на осознание того, что я только что сделал.

- Ты сейчас выглядишь уже поспокойнее. Сколько энергии ты оставил в бассейне?

- Ой, сначала мне пришлось довольно долго походить по кругу, прежде чем пришел на интервью. Нужно было справиться с эмоциями. Сумел собраться. В каком-то смысле это плавание было легче, чем утреннее. Но воодушевление и все это придают энергии.

- Ты плакал, узнав о результате?

- Да. Так же, как когда восемь месяцев назад родился мой ребенок. Когда я выполнил норматив, ревел как маленький ребенок. Много было слез радости. И сегодня тоже – чистые слезы радости.

- Весь день был особенным?

- Мы пообщались с супругой по видеосвязи. Но остальным я еще не ответил. Только супруге, тренерам и биомеханикам. Посмотрел «Друзей» и… Нет, ничего особенного. Сделал то, что сделал бы другой в таких же обстоятельствах.

Думаю, что утром напряжение немного ослабло. Знал, что в хорошей форме. Да и вечером нечего терять было. Смело пошел выступать и вот как вышло.

- Накануне Олимпиады ты верил, что место в финале – реально?

- На основе сделанного на тренировке – да. Показатели, которые были в течение последнего времени, дали мне много чувства уверенности. Я никогда еще не показывал столь хороших результатов. Знал, что это у меня внутри.

Проснувшись утром подумал, что что бы ни случилось, знаю, что конкуренция очень плотная и если выложусь по максимуму, буду доволен – независимо от того, пройду дальше или нет. Все это, что я сегодня сделал, лишь бонус. Холодные нервы и…

- То есть разговоры о медленном бассейне можно отбросить?

- Похоже, что да. Это трудно комментировать. Это всегда по-разному. Например, весь мужской финал брассом был медленным. В баттерфляе было все.

- Какой план на финал?

- Думаю, что в основном такой же, как и сегодня. Посмотрим и проанализируем, что вечером случилось. На основании этого уже будем планировать.

- Что было ключом к успехам последнего месяца?

- Думаю, что ребенок. Я и раньше это говорил. Ребенок привнес в жизнь новые перспективы. В каком-то смысле я перестал так беспокоиться о том, том, что происходит в бассейне. Раньше, если была плохая тренировка, я очень эмоционально реагировал, ругался. Теперь, когда тренировка заканчивается, я думаю только о своей семье. В высшем спорте очень важно не думать вне тренировки о том, что ты делаешь на тренировке. Моя жизнь именно такая.

Олимпийский финал мужских соревнований на дистанции 200 м баттерфляем запланирован на 31 июля на 21.37

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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