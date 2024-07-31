Крегор Цирк после вчерашнего предварительного заплыва на дистанции 200 м баттерфляем пообещал в вечернем полуфинале выложиться на 120 процентов. Обещание он исполнил!
Рождение ребенка окрылило Цирка: я много плакал от счастья
Пловец, которому совсем недавно исполнилось 25 лет, обновил принадлежащий ему рекорд Эстонии на 1,26 секунды. Его время 1.54,22 стало пятым результатом обоих полуфиналов.
Цирк, придя в медиазону, был в прекрасном настроении. Журналисты тоже. Можно сказать, что все были приятно ошарашены.
- Крегор, что ты сделал?
- Если бы я сам знал… Прошел в финал. Это самый простой и прямой ответ.
- Время отличное.
- Да, выходит, что так. Эмоций много. Рядом плыл Леон Маршан, я пытался воспользоваться этой ситуацией, и оно сработало.
- Аплодисменты в конце заплыва. Мы все думали, сможешь ли ты продержаться до конца.
- Цель была быстро начать. Знаю, что Леон тоже скорее из тех, кто быстро стартует. Пытался стартовать быстрее, чем он, но легче. Это трудно объяснить. Но это то, что я пытался сделать, и, очевидно, у меня это получилось очень хорошо.
- Помогло ли то, что Маршан был рядом? (Речь идет о местной суперзвезде спорта, установившем олимпийский рекорд на дистанции 400 м Леоне Маршане).
- Да. Перед стартом все скандировали: Леон, Леон. Но слышалось как мое имя – человек же слышит то, что хочет слышать. Это помогло.
- Ты его видел в воде?
- Сквозь очки видел, что он не на пять метров меня опережает. Знал, что он здесь плавает быстро. А раз я так близко, то должен тоже прекрасно плыть. В последнем развороте увидел первую дорожку и его – тогда и понял, что положение хорошее.
- Это был лучший заплыв твоей жизни?
- Да, сто процентов. Надеюсь, что завтра получится еще лучше.
- Утром ты пообещал выложиться на вечернем заплыве на 120%. Выложился?
- Возможно, и на 125! Думаю, что мне потребуется некоторое время на осознание того, что я только что сделал.
- Ты сейчас выглядишь уже поспокойнее. Сколько энергии ты оставил в бассейне?
- Ой, сначала мне пришлось довольно долго походить по кругу, прежде чем пришел на интервью. Нужно было справиться с эмоциями. Сумел собраться. В каком-то смысле это плавание было легче, чем утреннее. Но воодушевление и все это придают энергии.
- Ты плакал, узнав о результате?
- Да. Так же, как когда восемь месяцев назад родился мой ребенок. Когда я выполнил норматив, ревел как маленький ребенок. Много было слез радости. И сегодня тоже – чистые слезы радости.
- Весь день был особенным?
- Мы пообщались с супругой по видеосвязи. Но остальным я еще не ответил. Только супруге, тренерам и биомеханикам. Посмотрел «Друзей» и… Нет, ничего особенного. Сделал то, что сделал бы другой в таких же обстоятельствах.
Думаю, что утром напряжение немного ослабло. Знал, что в хорошей форме. Да и вечером нечего терять было. Смело пошел выступать и вот как вышло.
- Накануне Олимпиады ты верил, что место в финале – реально?
- На основе сделанного на тренировке – да. Показатели, которые были в течение последнего времени, дали мне много чувства уверенности. Я никогда еще не показывал столь хороших результатов. Знал, что это у меня внутри.
Проснувшись утром подумал, что что бы ни случилось, знаю, что конкуренция очень плотная и если выложусь по максимуму, буду доволен – независимо от того, пройду дальше или нет. Все это, что я сегодня сделал, лишь бонус. Холодные нервы и…
- То есть разговоры о медленном бассейне можно отбросить?
- Похоже, что да. Это трудно комментировать. Это всегда по-разному. Например, весь мужской финал брассом был медленным. В баттерфляе было все.
- Какой план на финал?
- Думаю, что в основном такой же, как и сегодня. Посмотрим и проанализируем, что вечером случилось. На основании этого уже будем планировать.
- Что было ключом к успехам последнего месяца?
- Думаю, что ребенок. Я и раньше это говорил. Ребенок привнес в жизнь новые перспективы. В каком-то смысле я перестал так беспокоиться о том, том, что происходит в бассейне. Раньше, если была плохая тренировка, я очень эмоционально реагировал, ругался. Теперь, когда тренировка заканчивается, я думаю только о своей семье. В высшем спорте очень важно не думать вне тренировки о том, что ты делаешь на тренировке. Моя жизнь именно такая.
Олимпийский финал мужских соревнований на дистанции 200 м баттерфляем запланирован на 31 июля на 21.37