Эстонский пловец Крегор Цирк только что завершил свое выступление – напомним, что в утреннем предварительном заплыве он сумел выйти в полуфинал Олимпиады со временем 1.55,52. Это было десятое время дня, что позволило Цирку оказаться в числе 16 полуфиналистов.
Вечером прошли полуфинальные соревнования – восьмерка сильнейших спортсменов по итогам этих соревнований (200 м баттерфляем) проходит в финал.
Крегор Цирк, соревновавшийся в первом полуфинале на второй дорожке, финишировал третьим со временем 1.54,22 - это его личный рекорд и рекорд Эстонии!
По итогам второго полуфинала Крегор Цирк проходит в финал, причем пятым!
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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