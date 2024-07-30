Эстонский пловец Крегор Цирк только что завершил свое выступление – напомним, что в утреннем предварительном заплыве он сумел выйти в полуфинал Олимпиады со временем 1.55,52. Это было десятое время дня, что позволило Цирку оказаться в числе 16 полуфиналистов.