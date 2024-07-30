Британская участница Олимпиады попала в расистский скандал

Перевод: Павел Соболев

Расследование было начато после того, как в Instagram был опубликован скриншот разговора в WhatsApp, в котором предположительно участвовала британская звезда регби Уилсон-Харди.

На скриншоте показано фото Уилсон-Харди в темной маске. Собеседник спортсменки отреагировал на снимок так: «Настоящее шоколадное лицо». Сообщается, что Уилсон-Харди ответила: «Я думала, что у меня будет больше шансов с черными».

Разговор стал достоянием общественности благодаря публикации в Instagram. На данный момент публикация удалена из социальной сети.

«Британский олимпийский комитет осведомлен об инциденте и проводит расследование», - написала представитель организации.

Женская сборная Великобритании по регби во вчерашнем четвертьфинале проиграла США со счетом 7:17.

Вызвавший скандал скриншот. Фото: Instagram/kuvatõmmis