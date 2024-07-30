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Олимпиада

Фото Стало известно содержимое загадочных коробочек, которые вручают олимпийским призерам вместе с медалями

rus.postimees.ee
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Медалистки заплыва 100 м брассом.
Медалистки заплыва 100 м брассом. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Тройка лучших спортсменов в каждом виде спорта на Олимпийских играх помимо медали получает специальную награду.

Многие зрители заметили, что на церемонии награждения спортсмены, помимо медалей, получают и таинственную коробочку, в которой находится нечто, связанное и с историей Олимпиады, и с Парижем.

Как оказалось, в качестве специального приза спортсмены получают плакат, нарисованный французским художником Уго Гаттоном.

В апреле на пресс-конференции в музее Орсе художник рассказал, что на создание плакатов ушло четыре месяца, сообщает Ilta-Sanomat.

Детали рисунков включают, например, золотую медаль и талисман игр. Однако наиболее яркими являются знаменитые достопримечательности Парижа, такие как Эйфелева башня и пейзажи вдоль реки Сены.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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