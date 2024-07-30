Тройка лучших спортсменов в каждом виде спорта на Олимпийских играх помимо медали получает специальную награду.
Фото ⟩ Стало известно содержимое загадочных коробочек, которые вручают олимпийским призерам вместе с медалями
Многие зрители заметили, что на церемонии награждения спортсмены, помимо медалей, получают и таинственную коробочку, в которой находится нечто, связанное и с историей Олимпиады, и с Парижем.
Как оказалось, в качестве специального приза спортсмены получают плакат, нарисованный французским художником Уго Гаттоном.
В апреле на пресс-конференции в музее Орсе художник рассказал, что на создание плакатов ушло четыре месяца, сообщает Ilta-Sanomat.
Детали рисунков включают, например, золотую медаль и талисман игр. Однако наиболее яркими являются знаменитые достопримечательности Парижа, такие как Эйфелева башня и пейзажи вдоль реки Сены.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.