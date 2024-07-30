Фото Стало известно содержимое загадочных коробочек, которые вручают олимпийским призерам вместе с медалями

Многие зрители заметили, что на церемонии награждения спортсмены, помимо медалей, получают и таинственную коробочку, в которой находится нечто, связанное и с историей Олимпиады, и с Парижем.

Как оказалось, в качестве специального приза спортсмены получают плакат, нарисованный французским художником Уго Гаттоном.

В апреле на пресс-конференции в музее Орсе художник рассказал, что на создание плакатов ушло четыре месяца, сообщает Ilta-Sanomat.

Детали рисунков включают, например, золотую медаль и талисман игр. Однако наиболее яркими являются знаменитые достопримечательности Парижа, такие как Эйфелева башня и пейзажи вдоль реки Сены.