Крегор Цирк, пробившийся в полуфинал: «Я выложился на всю катушку»

25-летний пловец, стартовавший во втором предварительном заплыве, преодолел четыре длины бассейна за 1:55,52, что принесло ему четвертое место в предварительном заплыве. Уже тогда было понятно, что для того, чтобы попасть в полуфинал, т. е. в число 16 лучших пловцов, ему нужно было обойти еще четырех спортсменов в следующих двух предварительных заплывах.

Однако получилось еще лучше: уже в следующем заплыве медленнее Цирка проплыли пятеро спортсменов, а в последнем заплыве ниже отметки 1.55,52 остались еще четыре пловца. Тем самым, наш пловец среди 27 конкурентов занял десятое место.

Помимо места и выхода в полуфинал, существенным было и время Цирка: 1.55,52 – до установленного в феврале личного рекорда ему не хватило лишь четырех сотых секунды. Но после такого выступления стоит ли о чем-то беспокоиться?

Цирк трясет головой: Время не играло для меня большой роли. Я учитывал только место и выход в полуфинал. Раз прошел, значит, все хорошо!»

«Я бы сказал, что сегодня утром здесь за 16 мест в полуфинале боролись 24 человека, и я был десятым из них. По сравнению с другими, я действительно хорошо проплыл», - продолжил спортсмен, находившийся накануне Олимпиады на 21-й строке рейтинговой таблицы.

Также Цирк признал, что выложился утром в бассейне практически максимально.