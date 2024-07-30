Пловец Крегор Цирк приехал на Олимпийские игры в Париж с одной ясной целью: выйти в полуфинал в своем главном соревновании – заплыве на 200 м баттерфляем. Сегодня утром он выполнил эту цель!
Крегор Цирк, пробившийся в полуфинал: «Я выложился на всю катушку»
25-летний пловец, стартовавший во втором предварительном заплыве, преодолел четыре длины бассейна за 1:55,52, что принесло ему четвертое место в предварительном заплыве. Уже тогда было понятно, что для того, чтобы попасть в полуфинал, т. е. в число 16 лучших пловцов, ему нужно было обойти еще четырех спортсменов в следующих двух предварительных заплывах.
Однако получилось еще лучше: уже в следующем заплыве медленнее Цирка проплыли пятеро спортсменов, а в последнем заплыве ниже отметки 1.55,52 остались еще четыре пловца. Тем самым, наш пловец среди 27 конкурентов занял десятое место.
Помимо места и выхода в полуфинал, существенным было и время Цирка: 1.55,52 – до установленного в феврале личного рекорда ему не хватило лишь четырех сотых секунды. Но после такого выступления стоит ли о чем-то беспокоиться?
Цирк трясет головой: Время не играло для меня большой роли. Я учитывал только место и выход в полуфинал. Раз прошел, значит, все хорошо!»
«Я бы сказал, что сегодня утром здесь за 16 мест в полуфинале боролись 24 человека, и я был десятым из них. По сравнению с другими, я действительно хорошо проплыл», - продолжил спортсмен, находившийся накануне Олимпиады на 21-й строке рейтинговой таблицы.
Также Цирк признал, что выложился утром в бассейне практически максимально.
«99,5% оставил сегодня утром в воде. На всякий случай выложился максимально, потому что никогда не знаешь. В баттерфляе же не видешь, где сам находишься, и что делают остальные.
Я на всякий случай выложился на всю катушку. Немного тяжело было, но я видел множество флагов Эстонии, особенно в первых рядах, это было приятно видеть и заставило улыбнуться», - добавил спортсмен, который пообещал вечером выступить еще мощнее.
Полуфинал мужской 200-метровки баттерфляем запланирован на сегодняшний вечер на 22.44 – по итогам заплыва в финал отберутся восемь сильнейших пловцов.
А вот, что рассказал Цирк в телеинтервью:
- Крегор, вы показали отличное время в предварительном заплыве. Поздравляем! Вы вплыли в олимпийский полуфинал!
- Да, я знал, что сегодня утром должен выступить максимально мощно. Я думаю, что по состоянию на сегодняшнее утро реальные шансы выйти в полуфинал имели все 24 спортсмена. Но сюрпризов оказалось довольно много. В моей группе парень, который пришел к финишу последним, был в Токио вторым, и теперь точно не попал в полуфинал. Так что я доволен своим выступлением.
- Какую тактику вы применили в сегодняшнем заплыве?
- Я просто смело пошел вперед. В начале плыл так же быстро, как тогда, когда установил личный рекорд. Я точную разницу еще не знаю, но постарался и получил отличный результат.
- Теперь три года пота, крови и слез себя оправдали. Я понимаю, что цель в Париже, по существу, выполнена или как?
Посмотрим. Я думаю, что плавание сегодня вечером будет важнее. Выдержать утренний заплыв было скорее целью-минимумом. Последние несколько дней здесь плавали очень странно: некоторые плывут быстро, некоторые медленно.
- Что дало тебе осознание того, что твои родители тоже были здесь, с тобой?
- Это очень большая вещь. Когда я был моложе, они чаще приезжали смотреть. Когда я перешел в класс взрослых, нигде особо в финалах не смог плавать. Но в этом году уже второе соревнование, на котором присутствуют мои родители. И кроме них, тут, в первом ряду есть и мои спонсоры, в первую очередь Аре Алтрая. Это здорово, что на трибунах можно увидеть флаги Эстонии.
- Что будешь делать сейчас, перед полуфиналом? На автобусе в олимпийскую деревню и спать?
- Да, стандартная рутина – закончу интервью, затем немного поплаваю для расслабления, потом массаж и ледяная ванна. А потом в олимпийскую деревню спать, ну а вечером обратно в бассейн.
- Проблемы с автобусами по-прежнему актуальная тема на Олимпиаде?
- Я просто стал запасаться большим временем, но с автобусами стало получше.
- Что Крегор Цирк будет есть после этого заплыва?
- Пасту, я думаю. Мне нравится паста. Это прекрасный источник углеводов. К вечеру будут силы. Немного фруктов и достаточно.