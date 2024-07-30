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Олимпиада

POSTIMEES В ПАРИЖЕ Тренер Крегора Цирка: попадание в финал уже не выглядит утопией

Карл Юхками
, репортер
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Том Раштон и Крегор Зирк.
Том Раштон и Крегор Зирк. Фото: Тайро Луттер

Тренер Крегора Цирка Том Раштон остался доволен выступлением своего подопечного в предварительном заплыве на 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Париже и дал понять, что если у Цирка все получится сегодня вечером, даже выход в финал не смотрится утопической возможностью.

Перевод: Павел Соболев

Крегор Цирк вышел в полуфинал с десятым результатом. Полуфиналы состоятся сегодня вечером.

- Утром работа была выполнена хорошо или блестяще?

- Как мы здесь видели, этот бассейн не самый быстрый, так что очень впечатляет то, что Крегор проплыл почти на уровне личного рекорда. Я не думал, что он так быстр, это была такая отличная работа!

- Так чего же вы ждали?

- Мы знали, что Крегор способен выйти в полуфинал, но на Олимпийских играх все пловцы сильны. Мы знали, что ему придется сильно выложиться. Одной из наших целей было попасть в четверку лучших в своем заплыве, и нам это удалось. Мы довольны.

- Что показали заплывы в Париже, сегодняшний предварительный заплыв, а также старт на 400 м вольным стилем два дня назад? В каком состоянии Крегор?

- Крегор любит концентрироваться на одном виде - 200 метров баттерфляем. За последние несколько лет мы поняли, что тут у него больше потенциала с точки зрения будущего.

Плыть 400 м вольным стилем здесь изначально не планировалось, и только три недели назад мы узнали, что у нас появилась такая возможность в качестве бонуса. Но мы не акцентировали на этом внимание. В то же время это была прекрасная возможность набраться опыта выступления перед такой большой аудиторией и узнать все вокруг. Особых надежд у нас там не было.

- Но что это сказало о физическом состоянии Крегора?

- Мы и так уже знали, что он набрал форму, потому что я вижу это каждый день на тренировках. Я получаю больше информации от его ежедневных тренировок.

- Какое впечатление оставили соперники, может ли Крегор подумать и о финале?

- Здесь очень многолюдно, а вечером становится еще оживленнее... Я считаю, что спортсмены уровня мест с 5-го по 12-ое выступают очень равномерно, в пределах пары десятых. Крегору нужно будет приложить немного больше усилий, чтобы выйти в финал, особенно на последних 100 метрах, и что еще важнее - на последних 50 метрах.

16 лучших результатов в квалификации. Эти спортсмены выступят в полуфиналах.
16 лучших результатов в квалификации. Эти спортсмены выступят в полуфиналах. Фото: IOC

Мы видели здесь, как некоторые фавориты не справляются, поэтому можно предположить, что некоторые фавориты, вероятно, также сегодня не смогут отобраться в финал. Надеюсь, Крегор сможет воспользоваться этим и продвинуться дальше.

- Значит, финал реален?

- Да. Ему по силам попасть в восьмерку лучших.

- После предварительного заплыва шансы Цирка выглядят еще лучше, чем раньше?

- Десятое место в предварительном заплыве - это здорово, но если посмотреть на результаты с 5-го по 16-й, особой разницы нет. Поэтому ему нужно быть готовым и показать свою лучшую форму в полуфинале.

При этом все полуфиналисты думают одинаково, за исключением трех-четырех медальных суперфаворитов, то есть все остальные находятся в одной лодке и говорят перед журналистами своей страны, что хотят попасть в восьмерку лучших. Сегодня вечером работа, проделанная ранее, должна быть реализована.

- Выложился ли Цирк сильнее, чем конкуренты?

- Я думаю, что все, кроме явных фаворитов на медали, сегодня утром шли ва-банк.

- Как быстро Крегор может проплыть вечером?

- Было бы неплохо показать личный рекорд, но мы увидели, что здесь просто идет прямая борьба. Если он выйдет в финал, то время не имеет значения. Но естественно: чем быстрее он плывет, тем больше шансов попасть в восьмерку лучших. Итак, цель - плыть быстрее, но главное - высокое место.

Крегор Зирк на ОИ-2024.
Крегор Зирк на ОИ-2024. Фото: Тайро Луттер

- Не грустно ли, что искусственный бассейн, возведенный на крытой арене «Ла Дефанс», немного медленный, поэтому мы не видим никаких рекордов?

- Я думаю, что на Олимпиаде спортсмены все равно выходят на старт с локальной целью - выйти в полуфинал, финал, получить медаль. Когда вы достигнете этого, время не будет иметь значения. Если Крегор сегодня выйдет в финал, никому не будет дела до его времени.

Однако спортсмен, финишировавший, например, тринадцатым-четырнадцатым... Может раздражать, что ты упорно тренировался, стараешься изо всех сил, но тут есть такой влияющий фактор. Потому что время на самом деле является единственным измеряемым результатом.

- Кому-нибудь спортсмены жаловались на мелкий бассейн? В международную федерацию, в Олимпийский комитет?

- Нет, на самом деле, очень сложно судить, является ли бассейн быстрым или медленным. Судя по моим собственным спортсменам, а я тренирую здесь шестерых пловцов, троих из Израиля, двоих из Гонконга и Крегора, то я могу сказать, что надеялся на немного более быстрое время от них, но не думаю, что мелкий бассейн как-то повлияет на их места.

Мы также находимся на Олимпийских играх, где есть много разных переменных. Соревнования сопровождаются стрессом, тревогой - это тоже может влиять на все. Выход в олимпийский финал - стрессовая задача для каждого. По крайней мере, бассейн здесь чистый!

- Могут ли пловцы какого-то типа иметь преимущество в мелком бассейне?

- Опять же, трудно сказать. Пока что свой лучший результат в комплексе на 400 м показал Леон Маршан, но он далеко впереди остальных. Всегда можно рассуждать о разном, но он еще и замечательный спортсмен. Наверное, он настолько хорош.

- Кроме мелкого дна, есть ли еще нюансы, которые делают бассейн здесь медленным?

- Трудно сказать, что мелкость напрямую замедляет течение бассейна. Мы также видели несколько очень хороших моментов в бассейнах такой же глубины. Или даже более мелких. Так что сложно сказать, является ли это по-прежнему главным фактором.

Могут быть и другие причины: в бассейне преобладают течения, из-за системы фильтрации, или рисунок дна бассейна может быть другим. Сложно сказать.

- И напоследок: что вы будете делать с Крегором перед сегодняшним полуфиналом?

- В данный момент Крегор отправился на так называемый рсслабляющий заплыв, затем он идет к физиотерапевту, получает массаж и едет обратно в олимпийскую деревню. Там он ест, отдыхает, спит. Вероятно, он также позвонит домой: семья обязательно захочет с ним пообщаться и поздравить. Часа за три до начала старта снова сядем в автобус и приедем сюда.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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