POSTIMEES В ПАРИЖЕ Тренер Крегора Цирка: попадание в финал уже не выглядит утопией

Перевод: Павел Соболев

Крегор Цирк вышел в полуфинал с десятым результатом. Полуфиналы состоятся сегодня вечером.

- Утром работа была выполнена хорошо или блестяще?

- Как мы здесь видели, этот бассейн не самый быстрый, так что очень впечатляет то, что Крегор проплыл почти на уровне личного рекорда. Я не думал, что он так быстр, это была такая отличная работа!

- Так чего же вы ждали?

- Мы знали, что Крегор способен выйти в полуфинал, но на Олимпийских играх все пловцы сильны. Мы знали, что ему придется сильно выложиться. Одной из наших целей было попасть в четверку лучших в своем заплыве, и нам это удалось. Мы довольны.

- Что показали заплывы в Париже, сегодняшний предварительный заплыв, а также старт на 400 м вольным стилем два дня назад? В каком состоянии Крегор?

- Крегор любит концентрироваться на одном виде - 200 метров баттерфляем. За последние несколько лет мы поняли, что тут у него больше потенциала с точки зрения будущего.