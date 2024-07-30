Тренер Крегора Цирка Том Раштон остался доволен выступлением своего подопечного в предварительном заплыве на 200 м баттерфляем на Олимпийских играх в Париже и дал понять, что если у Цирка все получится сегодня вечером, даже выход в финал не смотрится утопической возможностью.
POSTIMEES В ПАРИЖЕ ⟩ Тренер Крегора Цирка: попадание в финал уже не выглядит утопией
Перевод: Павел Соболев
Крегор Цирк вышел в полуфинал с десятым результатом. Полуфиналы состоятся сегодня вечером.
- Утром работа была выполнена хорошо или блестяще?
- Как мы здесь видели, этот бассейн не самый быстрый, так что очень впечатляет то, что Крегор проплыл почти на уровне личного рекорда. Я не думал, что он так быстр, это была такая отличная работа!
- Так чего же вы ждали?
- Мы знали, что Крегор способен выйти в полуфинал, но на Олимпийских играх все пловцы сильны. Мы знали, что ему придется сильно выложиться. Одной из наших целей было попасть в четверку лучших в своем заплыве, и нам это удалось. Мы довольны.
- Что показали заплывы в Париже, сегодняшний предварительный заплыв, а также старт на 400 м вольным стилем два дня назад? В каком состоянии Крегор?
- Крегор любит концентрироваться на одном виде - 200 метров баттерфляем. За последние несколько лет мы поняли, что тут у него больше потенциала с точки зрения будущего.
Плыть 400 м вольным стилем здесь изначально не планировалось, и только три недели назад мы узнали, что у нас появилась такая возможность в качестве бонуса. Но мы не акцентировали на этом внимание. В то же время это была прекрасная возможность набраться опыта выступления перед такой большой аудиторией и узнать все вокруг. Особых надежд у нас там не было.
- Но что это сказало о физическом состоянии Крегора?
- Мы и так уже знали, что он набрал форму, потому что я вижу это каждый день на тренировках. Я получаю больше информации от его ежедневных тренировок.
- Какое впечатление оставили соперники, может ли Крегор подумать и о финале?
- Здесь очень многолюдно, а вечером становится еще оживленнее... Я считаю, что спортсмены уровня мест с 5-го по 12-ое выступают очень равномерно, в пределах пары десятых. Крегору нужно будет приложить немного больше усилий, чтобы выйти в финал, особенно на последних 100 метрах, и что еще важнее - на последних 50 метрах.
Мы видели здесь, как некоторые фавориты не справляются, поэтому можно предположить, что некоторые фавориты, вероятно, также сегодня не смогут отобраться в финал. Надеюсь, Крегор сможет воспользоваться этим и продвинуться дальше.
- Значит, финал реален?
- Да. Ему по силам попасть в восьмерку лучших.
- После предварительного заплыва шансы Цирка выглядят еще лучше, чем раньше?
- Десятое место в предварительном заплыве - это здорово, но если посмотреть на результаты с 5-го по 16-й, особой разницы нет. Поэтому ему нужно быть готовым и показать свою лучшую форму в полуфинале.
При этом все полуфиналисты думают одинаково, за исключением трех-четырех медальных суперфаворитов, то есть все остальные находятся в одной лодке и говорят перед журналистами своей страны, что хотят попасть в восьмерку лучших. Сегодня вечером работа, проделанная ранее, должна быть реализована.
- Выложился ли Цирк сильнее, чем конкуренты?
- Я думаю, что все, кроме явных фаворитов на медали, сегодня утром шли ва-банк.
- Как быстро Крегор может проплыть вечером?
- Было бы неплохо показать личный рекорд, но мы увидели, что здесь просто идет прямая борьба. Если он выйдет в финал, то время не имеет значения. Но естественно: чем быстрее он плывет, тем больше шансов попасть в восьмерку лучших. Итак, цель - плыть быстрее, но главное - высокое место.
- Не грустно ли, что искусственный бассейн, возведенный на крытой арене «Ла Дефанс», немного медленный, поэтому мы не видим никаких рекордов?
- Я думаю, что на Олимпиаде спортсмены все равно выходят на старт с локальной целью - выйти в полуфинал, финал, получить медаль. Когда вы достигнете этого, время не будет иметь значения. Если Крегор сегодня выйдет в финал, никому не будет дела до его времени.
Однако спортсмен, финишировавший, например, тринадцатым-четырнадцатым... Может раздражать, что ты упорно тренировался, стараешься изо всех сил, но тут есть такой влияющий фактор. Потому что время на самом деле является единственным измеряемым результатом.
- Кому-нибудь спортсмены жаловались на мелкий бассейн? В международную федерацию, в Олимпийский комитет?
- Нет, на самом деле, очень сложно судить, является ли бассейн быстрым или медленным. Судя по моим собственным спортсменам, а я тренирую здесь шестерых пловцов, троих из Израиля, двоих из Гонконга и Крегора, то я могу сказать, что надеялся на немного более быстрое время от них, но не думаю, что мелкий бассейн как-то повлияет на их места.
Мы также находимся на Олимпийских играх, где есть много разных переменных. Соревнования сопровождаются стрессом, тревогой - это тоже может влиять на все. Выход в олимпийский финал - стрессовая задача для каждого. По крайней мере, бассейн здесь чистый!
- Могут ли пловцы какого-то типа иметь преимущество в мелком бассейне?
- Опять же, трудно сказать. Пока что свой лучший результат в комплексе на 400 м показал Леон Маршан, но он далеко впереди остальных. Всегда можно рассуждать о разном, но он еще и замечательный спортсмен. Наверное, он настолько хорош.
- Кроме мелкого дна, есть ли еще нюансы, которые делают бассейн здесь медленным?
- Трудно сказать, что мелкость напрямую замедляет течение бассейна. Мы также видели несколько очень хороших моментов в бассейнах такой же глубины. Или даже более мелких. Так что сложно сказать, является ли это по-прежнему главным фактором.
Могут быть и другие причины: в бассейне преобладают течения, из-за системы фильтрации, или рисунок дна бассейна может быть другим. Сложно сказать.
- И напоследок: что вы будете делать с Крегором перед сегодняшним полуфиналом?
- В данный момент Крегор отправился на так называемый рсслабляющий заплыв, затем он идет к физиотерапевту, получает массаж и едет обратно в олимпийскую деревню. Там он ест, отдыхает, спит. Вероятно, он также позвонит домой: семья обязательно захочет с ним пообщаться и поздравить. Часа за три до начала старта снова сядем в автобус и приедем сюда.