Эстонский пловец Крегор Цирк на дистанции 200 м баттерфляем на Олимпиаде показал в предварительном заплыве результат 1.55,52. Это было десятое время дня, что позволило Цирку оказаться в числе 16 полуфиналистов.
Лучшим был венгр Кристоф Милак с результатом 1.53,92. Полуфиналы состоятся сегодня вечером (ориентировочно в 21.14).
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.