Сегодня на Олимпиаде выступали серфингисты, среди которых был и представитель Бразилии Габриэль Медина.
Олимпиада ⟩ Фотография парящего в воздухе серфера, выступавшего на Олимпиаде, стала вирусной
Кадр, сделанный в момент его выступления, превратил спортсмена в настоящую звезду - фотография разлетелась по всему миру.
На кадре видно, что спортсмен как будто парит в воздухе.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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