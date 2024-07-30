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Олимпиада

Олимпиада Фотография парящего в воздухе серфера, выступавшего на Олимпиаде, стала вирусной

rus.postimees.ee
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Фото Габриэля Медины стало вирусным.
Фото Габриэля Медины стало вирусным. Фото: Jerome Brouillet

Сегодня на Олимпиаде выступали серфингисты, среди которых был и представитель Бразилии Габриэль Медина. 

Кадр, сделанный в момент его выступления, превратил спортсмена в настоящую звезду - фотография разлетелась по всему миру.

На кадре видно, что спортсмен как будто парит в воздухе.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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