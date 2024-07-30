Парижская Олимпиада сломала традицию, длившуюся 30 лет

Дело в том, что с 1992 года для консолей и компьютеров выпускается официальная видеоигра летних Олимпийских игр. Эта традиция длится уже более 30 лет.

Однако парижские соревнования пошли другим путем: они опубликовали бесплатную игру «Olympics Go!», которая разработана только для мобильных телефонов.

Последние официальные игры для ПК и консолей вышли в 2019 году, их было две: «Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game» (ПК, PlayStation, Xbox) и «Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020» (Nintendo Switch).

Разработчики-издатели наверняка пришли к выводу, что штамповать такие специфические спортивные игры уже недостаточно выгодно. В конце концов, промежуток времени, когда они популярны, крайне мал.