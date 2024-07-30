Перевод: Павел Соболев

Если говорить конкретно, Змушка, которой 27 лет, не соотвествует правилу, установленному МОК, согласно которому нейтральные спортсмены «никоим образом своими действиями или заявлениями не должны быть связаны с поддержкой войны против Украины в прессе, в том числе в социальных сетях, например, путем обмена или размещения материалов и т. д.».

Global Rights Alliance в своем исследовании сообщает, что 16 марта 2022 года, чуть меньше месяца после полномасштабного нападения России на Украину, Змушка лайкнула в своем аккаунте в Instagram пост пользователя @annakhilkevich, в котором Хилькевич объявила, что «наступает новая эра», и что это «время силы и возможностей».

Далее Хилькевич писала, что «не надо отрицать и писать так, как будто нас это не касается» и что «во всех слоях общества и в отношениях между странами у всех сброшены маски». Затем Хилькевич в этом посте заявляет: «Я вижу, как Запад оказывает давление и пытается подорвать растущую силу и могущество России», и утверждает, что душу России «невозможно сломить». Далее она подтверждает, что россиян «не пугают санкции, запреты и угрозы». Наконец, она объявляет, что «в эти трудные времена наш президент Владимир Путин особенно нуждается в нашей поддержке», и заявляет, что миропорядок ждут серьезные изменения.

В Global Rights Alliance заявляют, что подобный пост представляет собой явную поддержку войны России против Украины, особенно с учетом того, что он был сделан всего через несколько недель после начала полномасштабного вторжения.