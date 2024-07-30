POSTIMEES В ПАРИЖЕ Стартовавшая на Олимпиаде с победы Кристин Кууба: попробую завтра показать лучшую игру в жизни

Кристин Кууба дебютировала на Олимпийских играх три года назад перед пустыми трибунами в Токио. Теперь почти половина 8-тысячного зала «Ла Шапель» уже с самого утра была заполнена публикой.

«Это нечто совершенно другое. В Токио я не особо ощущала, для кого мы играем. Здесь зал каждый день полон, и это дает дополнительное ощущение того, насколько крута Олимпиада!» - сказала Кууба с улыбкой.

Однако завтра ей предстоит очень непростое испытание: один из главных фаворитов, обладательница двух олимпийских медалей (серебро в Рио, бронза в Токио) Пусарла Венката Синдху из Индии. Она обыграла мальдивскую спорстменку практически с таким же, что и Кууба, результатом (21:9, 21:6), но, по словам эстонки, на основании этих результатов нельзя делать прогнозы на матч между ней и Синдху.

«В том матче я получила лучшее представление о сегодняшнем сопернике. Для Синдху это была легкая игра. Думаю, она будет в хорошей форме, как и на прошлых Олимпийских играх и других крупных турнирах. Я же попытаюсь показать лучшую игру в жизни!», - заглянула Кууба на 24 часа вперед.

Матч с Синдху начнется в среду в 10.20 по Таллинну. Кууба уже попробовала кое-что в сегодняшней игре с учетом завтрашнего дня: «Вначале я больше подавала на заднюю линию, но у Синдху настолько сильная атака, что завтра важнее подавать на переднюю, варьировать, наносить разные удары. Я сегодня все это попробовала; считала, не важно, достанутся ли сопернику несколько очков, но важно чувствовать, как разыгрывать разные удары. Я думаю, что у меня есть ощущение зала. Завтра игра будет на среднем, первом корте, где, возможно, ветер будет чуть сильнее».

Порядок подготовки к следующей встрече такой же, как всегда. «Вы едите, спите и тренируетесь. Сегодня вечером я порастягиваюсь и сделаю небольшое упражнение на расслабление, чтобы завтра утром снова быть свежим. Завтрашняя игра состоится таким же ранним утром. К счастью, я встаю довольно рано. Сегодня я даже для себя проснулась рано, в 5.40, но в целом все нормально. Мне лучше играть утром, чем поздно вечером».