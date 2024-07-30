Бадминтонистка Кристин Кууба сумела выиграть матч и на своей второй Олимпиаде. В первом матче групповой стадии турнира бадминтонисток в Париже Кууба победила Фатимату Набаху Абдулу Раззаку с Мальдивских островов со счетом 2:0 (21:7, 21:9). Эстонку больше всего порадовало чувство уверенности, испытанное ею на площадке.
POSTIMEES В ПАРИЖЕ ⟩ Стартовавшая на Олимпиаде с победы Кристин Кууба: попробую завтра показать лучшую игру в жизни
Перевод: Павел Соболев
Начало обоих сетов было равным. В первом сете Кууба даже уступала 4:5, во втором счет был в один момент равным - 4:4. Однако первый сет Кууба завершила спринтом 17:2, а во втором цифры были практически такими же. Важным было то, что очки пришли не случайно, а в результате качественной игры.
«Я вся взмокла. На первый взгляд может показаться, что это легкая игра, но нужно двигать ногами, чувствовать корт, играть по углам. По очкам игра выглядела односторонней, но были и проигранные в борьбе очки; я получила очень хорошую разминку к завтрашнему дню», - сказала Кууба эстонским журналистам после 32-минутной игры.
Что порадовало ее сегодня больше всего? «Я чувствовала себя уверенно на площадке. При этом я не ощущала травм, которые преследовали меня по ходу сезона. Видимо, весь этот адреналин и зрители в зале, поддержка болельщиков и близких добавляют дополнительной энергии. Хорошо, что я совершила мало простых ошибок. Даже если противник слабее, сохранять концентрацию сложно. Сегодня мне удалось ее сохранить, я удовлетворена хорошей игрой. По большому счету, все пошло так, как я планировала. Когда проигрывала розыгрыши в начале игры, это не вызывало паники. Соперник также может действовать хорошо, поэтому нет необходимости сразу менять план игры. Я продолжала делать то же самое, что было согласовано с тренером», - рассказала Кристин.
Кристин Кууба дебютировала на Олимпийских играх три года назад перед пустыми трибунами в Токио. Теперь почти половина 8-тысячного зала «Ла Шапель» уже с самого утра была заполнена публикой.
«Это нечто совершенно другое. В Токио я не особо ощущала, для кого мы играем. Здесь зал каждый день полон, и это дает дополнительное ощущение того, насколько крута Олимпиада!» - сказала Кууба с улыбкой.
Однако завтра ей предстоит очень непростое испытание: один из главных фаворитов, обладательница двух олимпийских медалей (серебро в Рио, бронза в Токио) Пусарла Венката Синдху из Индии. Она обыграла мальдивскую спорстменку практически с таким же, что и Кууба, результатом (21:9, 21:6), но, по словам эстонки, на основании этих результатов нельзя делать прогнозы на матч между ней и Синдху.
«В том матче я получила лучшее представление о сегодняшнем сопернике. Для Синдху это была легкая игра. Думаю, она будет в хорошей форме, как и на прошлых Олимпийских играх и других крупных турнирах. Я же попытаюсь показать лучшую игру в жизни!», - заглянула Кууба на 24 часа вперед.
Матч с Синдху начнется в среду в 10.20 по Таллинну. Кууба уже попробовала кое-что в сегодняшней игре с учетом завтрашнего дня: «Вначале я больше подавала на заднюю линию, но у Синдху настолько сильная атака, что завтра важнее подавать на переднюю, варьировать, наносить разные удары. Я сегодня все это попробовала; считала, не важно, достанутся ли сопернику несколько очков, но важно чувствовать, как разыгрывать разные удары. Я думаю, что у меня есть ощущение зала. Завтра игра будет на среднем, первом корте, где, возможно, ветер будет чуть сильнее».
Порядок подготовки к следующей встрече такой же, как всегда. «Вы едите, спите и тренируетесь. Сегодня вечером я порастягиваюсь и сделаю небольшое упражнение на расслабление, чтобы завтра утром снова быть свежим. Завтрашняя игра состоится таким же ранним утром. К счастью, я встаю довольно рано. Сегодня я даже для себя проснулась рано, в 5.40, но в целом все нормально. Мне лучше играть утром, чем поздно вечером».