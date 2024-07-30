Смотрите, как маунтинбайкер в сопровождении хора свистков стал олимпийским чемпионом

Во время заезда у британца были проблемы – сдулась одна покрышка, но он сумел вернуться в борьбу за медали.

Француз Виктор Корецкий долгое время лидировал в понедельничной гонке, но в конце концов ему пришлось довольствоваться серебряной медалью, поскольку на последнем круге британец обогнал его.

Пидкок подъехал к финишу под хор свистков, потому что болельщики на трибунах радовались его победе. Алан Хазерли из Южной Африки завоевал бронзу, а также вошел в историю, став первым мужчиной-маунтинбайкером из-за пределов Европы, выигравшим медаль в этом соревновании.

Пидкок стал двукратным олимпийским чемпионом – свою первую медаль он завоевал на Олимпиаде в Токио.