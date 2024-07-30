29 июля на холме Эланкур под Парижем определился лучший маунтинбайкер среди мужчин. Олимпийским чемпионом стал британец Томас Пидкок.
Смотрите, как маунтинбайкер в сопровождении хора свистков стал олимпийским чемпионом
Во время заезда у британца были проблемы – сдулась одна покрышка, но он сумел вернуться в борьбу за медали.
Француз Виктор Корецкий долгое время лидировал в понедельничной гонке, но в конце концов ему пришлось довольствоваться серебряной медалью, поскольку на последнем круге британец обогнал его.
Пидкок подъехал к финишу под хор свистков, потому что болельщики на трибунах радовались его победе. Алан Хазерли из Южной Африки завоевал бронзу, а также вошел в историю, став первым мужчиной-маунтинбайкером из-за пределов Европы, выигравшим медаль в этом соревновании.
Пидкок стал двукратным олимпийским чемпионом – свою первую медаль он завоевал на Олимпиаде в Токио.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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