Легкоатлет из США обнародовал скрытое в бейсболке послание

Лайлс не снимал бейсболку в течение почти часового мероприятия. По словам бегуна, головной убор имеет для него совершенно особое значение, ведь бейсболку ему подарили после квалификации на Олимпийские игры.

«На данный момент это мой любимый головной убор», - сказал Лайлс на пресс-конференции. Американский спринтер пошутил, что не снимал бейсболку с момента квалификации на Олимпийские игры.

После мероприятия Лайлс согласился показать журналистам то, что написано внутри бейсболки. Внутри головного убора было написано английское сообщение «Made it» («Ты сделал это»), сообщает портал Ilta-Sanomat.

Послание намекает на то, что Лайлсу удалось успешно завершить сложнейший путь на Олимпийские игры.

В прошлом году в Будапеште на чемпионате мира Лайлс выиграл золотые медали как в забеге на 100, так и на 200 м.

В мировой рейтинговой таблице Лайлс занимает третье место на дистанции 100 м (9,81) и первое на дистанции 200 м (19,53). В Париже американский спринтер будет бороться за олимпийское золото на обеих этих дистанциях.