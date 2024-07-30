Интервью Энели Ефимова: «Наверное, звучит странно, но для меня это обычное соревнование»

- Ты рада этому соревнованию?

- (на лице Энели вспыхивает улыбка, после которой она на пару секунд задумывается – ред.) Не знаю. Я рада этому месту и тому, что сумела пройти в финал и не была в нем последней. Так что да, рада.

- Получила здесь олимпийский опыт?

- Я не знаю, потому что относилась к этому соревнованию так же, как к другим. Возможно, это звучит удивительно для тех, кто не был на Олимпиаде и мечтает сюда попасть. Но для меня это обычное соревнование в графике.

- Твое развитие постоянно показывает подъем. Ты уже думаешь об олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе?

- Я не могу так сказать, но мы с Хенри уже договорились о том, что Лос-Анджелес станет моей Олимпиадой. Я обязательно поеду туда, чтобы претендовать на более высокое место. Но сейчас у меня все сложилось прекрасно – как спортсмен, я бы хотела чтобы шла только в гору и стабильно улучшала завоеванные места. Это очень сложно поддерживать. Да, в начале года у меня были неудачи, но оказаться здесь седьмым в олимпийском финале – это что-то потрясающее.

- Накануне финала Хенри Хейн сказал, что долго радоваться не будет времени, потому что в конце года состоится чемпионат мира на короткой воде.

- Да, там я тоже хочу хорошо выступить. Посмотрим, как пойдет.