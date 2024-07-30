Энели Ефимова, занявшая седьмое место в финальном заплыве на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Париже, не расстроена своим выступлением, но в то же время и не слишком довольна.
Интервью ⟩ Энели Ефимова: «Наверное, звучит странно, но для меня это обычное соревнование»
17-летняя эстонка и ее тренер Хенри Хейн уже после полуфинала подтвердили, что в их планах медаль, ради завоевания которой нужно рискнуть. Ефимова стартовала быстро, преодолев половину дистанции, показав, пожалуй, лучшее время в своей карьере - 30,69.
Все пловчихи, кроме уверенно рвавшейся к победе Татьяны Смит, плыли на равных. Однако перед финишем Ефимова устала и коснулась стенки со временем на 42 сотых хуже своего личного рекорда 1.06.50 и седьмым местом.
«Я начала, как и планировала: стартовала сильнее, чтобы привыкнуть к темпу, а затем посмотреть, как далеко я смогу в таком ритме продвинуться на вторых 50 метрах. Да, я «умерла», но действовала по плану. Не финишировала последней, это плюс», - подытожила свое выступление Ефимова.
- Олимпийское седьмое место не звучит же плохо?
- Не звучит. Нам было нечего терять. Я чудом прошла в финал и шла взрывать. Мы шли рисковать, чтобы посмотреть, как пройдет вторая половина дистанции. Сегодня было так.
- Вы были на крайней дорожке, сколько конкурентов вы заметили?
- Заметила только на повороте, когда была на боку – тогда видела других. Татьяна была немного впереди. Но какой я была, не знаю. По сути, все шли на одной линии. Но на второй половине [дистанции] я увидела, что британка на соседней дорожке меня меня обошла. Думаю, именно в этот момент я поняла, что устала: я позволила другой проплыть мимо меня.
- Неприятный вопрос, но время 1,06 обеспокоило?
- Да, это действительно неприятно, потому что думала, что я быстрее. Все тренировки показывали, что я двигаюсь в правильном направлении, а на разминке я еще и плыла быстрее, чем когда-либо прежде. То же самое касается и заплывов предыдущих дней. Я думаю, что способна превзойти лимит 1,06. Но, видимо, я еще не нашла правильной тактики.
- Вы сегодня сумели избавиться от напряжения?
- Да. Я вышла на старт совершенно спокойной, ждала, когда пригласят. Первые 50 метров прошли так, как и должно быть.
- Как выстраивалась динамика заплыва? Когда стало тяжелее плыть?
- Я ничего не помню о заплыве. По-моему, трудно не было, но когда я начала считать гребки, после 95 метров появилось ощущение, что уже все. Но путь был еще долгий. Потом я понял, что, должно быть, немного выдохлась. Но в какой момент возникли трудности? Не могу сказать. Либо я не чувствовала боли, либо я ее не помню – сейчас очень большой провал в памяти.
- Тяжело было вылезать из бассейна? Перед глазами было темно?
- Нет, не трудно. Я никогда не заканчивала сто метров так, чтобы мне было плохо или я не могла бы выйти из бассейна. У многих такое бывает, но у меня все было хорошо. Сегодня было тяжелее обычного, но не так, как я бы хотела.
- Ты рада этому соревнованию?
- (на лице Энели вспыхивает улыбка, после которой она на пару секунд задумывается – ред.) Не знаю. Я рада этому месту и тому, что сумела пройти в финал и не была в нем последней. Так что да, рада.
- Получила здесь олимпийский опыт?
- Я не знаю, потому что относилась к этому соревнованию так же, как к другим. Возможно, это звучит удивительно для тех, кто не был на Олимпиаде и мечтает сюда попасть. Но для меня это обычное соревнование в графике.
- Твое развитие постоянно показывает подъем. Ты уже думаешь об олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе?
- Я не могу так сказать, но мы с Хенри уже договорились о том, что Лос-Анджелес станет моей Олимпиадой. Я обязательно поеду туда, чтобы претендовать на более высокое место. Но сейчас у меня все сложилось прекрасно – как спортсмен, я бы хотела чтобы шла только в гору и стабильно улучшала завоеванные места. Это очень сложно поддерживать. Да, в начале года у меня были неудачи, но оказаться здесь седьмым в олимпийском финале – это что-то потрясающее.
- Накануне финала Хенри Хейн сказал, что долго радоваться не будет времени, потому что в конце года состоится чемпионат мира на короткой воде.
- Да, там я тоже хочу хорошо выступить. Посмотрим, как пойдет.
- Иногда люди забывают, что тебе всего 17 лет. Но при этом ты уже выступаешь на Олимпиаде и многих титульных соревнованиях. Ты все еще ощущаешь себя молодой спортсменкой?
- Я не успела ничего почувствовать. Я не особо ощущаю себя молодой спортсменкой, потому что уже многое повидала и испытала. Меня особо не удивишь большими соревнованиями. Но это были самые масштабные соревнования, которые у меня когда-либо были, с такой большой аудиторией.
- В Париже тебя ожидает еще дистанция 200 м брассом. С какими ожиданиями ты выйдешь на соревнования?
- Не знаю. Я иду получать удовольствие. Конечно, выложусь максимально, посмотрим, какой результат это принесет. Я не готовилась как-то особенно. На 100 м моя форма должна быть чудесной и если там не получилось этот потенциал реализовать, возможно, что-то получится на 200 м.
Интервью Kanal 2:
- Какое у тебя сейчас чувство?
- Я не знаю, с чего начать. Я сильно начала выступление, а под конец на самом деле сдулась. Немного жаль, что осталась без личного рекорда, у меня не было сил его здесь улучшить. Это немного беспокоит.
- Первые 50 м ты плыла быстрее, чем в полуфинале.
- Я сделала на один гребок больше, чем в предыдущих заплывах, и это дало о себе знать в конце. Нам нечего было терять. Седьмое место, не последнее в финале, для меня уже победа.
- Ты плыла в олимпийском финале – это уже большое достижение. С какими ощущениями вышла после соревнования? Было ли нервное напряжение?
- Я выступала очень спокойно, без напряжения. Лучшее место, чем в Токио. И было спокойнее, чем на предыдущих соревнованиях.
- ты успела во время плавания посмотреть, что происходило вокруг, или выложилась по полной?
- На повороте видела. На самом деле, не успела кого-то увидеть, я пробовала делать свое плавание.