И все-таки Сена грязная: олимпийский турнир по триатлону перенесен из-за низкого качества воды

На сайте Международного союза триатлона сообщается, что соревнования назначены на 31 июля – в этот же день должны состояться и соревнования среди женщин.

Стоит также отметить, что и назначенные на 28 и 29 июля тренировки были отменены из-за грязной воды в реке. При этом на улучшение качества воды в Сене было потрачено 1,4 млрд евро, а накануне Олимпиады мэр города Анн Идальго и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера даже искупались в Сене.

В мэрии Парижа накануне заявили, что не видят причин отменять олимпийские заплывы по реке, но могут перенести их на другой срок.