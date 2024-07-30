Вчера вечером Энелеи Ефимова выступила в олимпийском финале на дистанции 100 м брассом.
Видео ⟩ Смотрите, как плыла в финале Энели Ефимова
Среди восьми участниц наша спортсменка пришла седьмой, показа время 1,06,5.
Южноафриканская пловчиха Татьяна Смит (1.05.28) стала олимпийской чемпионкой, китайская спортсменка Цяньтин Тай (1.05.54) завоевала серебро, а ирландская пловчиха Мона МакШарри (1.05.59) завоевала бронзу.
Смотрите, как выступала Энели.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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