Лучшая пловчиха Эстонии Энели Ефимова прошла накануне в олимпийский финал – со временем 1:06,23 она показала восьмой результат и стала последней спортсменкой, прошедшей в финал по итогам двух полуфиналов.
Сегодня она вступила в борьбу за олимпийские медали.
Ефимова пришла к финишу со временем 1,06,5 в финале женской дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Париже. По итогам своего выступления на дистанции 100 м брассом она заняла седьмое место!
Южноафриканская пловчиха Татьяна Смит (1.05.28) стала олимпийской чемпионкой, китайская спортсменка Цяньтин Тай (1.05.54) завоевала серебро, а ирландская пловчиха Мона МакШарри (1.05.59) завоевала бронзу.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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