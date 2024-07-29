Сегодня она вступила в борьбу за олимпийские медали.

Ефимова пришла к финишу со временем 1,06,5 в финале женской дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Париже. По итогам своего выступления на дистанции 100 м брассом она заняла седьмое место!