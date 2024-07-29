Спортсменов, посетивших Эйфелеву башню, исключили из сборной

Два пловца покинули Олимпийскую деревню в пятницу, чтобы посетить Эйфелеву башню, но они не спросили разрешения у сборной Бразилии по плаванию. Нарушение было обнаружено, когда Сантос разместил фотографию в социальных сетях.

Nadadora do Brasil é desligada por deixar Vila Olímpica sem autorização



Ana Carolina Vieira deixou Vila Olímpica junto com Gabriel Santos na noite de sexta-feira e contestou "de forma desrespeitosa e agressiva" punição da comissão. Gabriel foi penalizado com advertência ➡️… pic.twitter.com/I7iinQd5Pu — ge (@geglobo) July 28, 2024

Когда в федерации узнали о поступке пары, дело ограничилось предупреждением. «Они здесь, чтобы работать ради Бразилии. Они здесь не для того, чтобы отдыхать или быть туристами», - сказал порталу O Globo Густаво Оцука, глава сборной Бразилии по плаванию.

Виейра эмоционально отреагировала на наказание, которое в итоге привело к тому, что ее выгнали из сборной.

«Она нарушила правила поведения. Она была агрессивна; члены нашей команды не могут позволить себе потерять концентрацию», - сказал Оцука.

Сантос написал в социальных сетях, что он и его девушка не знали, что им нужно разрешение на посещение Эйфелевой башни, поскольку им не нужно было пользоваться для этого общественным транспортом. Виейра также написала в социальных сетях: «Я хочу поблагодарить вас за ваши сообщения поддержки. Я не могу ни с кем связаться с того момента, как мне сообщили, что я не буду участвовать в Олимпиаде из-за плохого поведения. Я докажу, что не сделала ничего плохого».