Комментатора Eurosport отстранили от Олимпиады за сексизм

Когда женская команда в эстафете 4x100 метров вольным стилем покидала бассейн в Париже, Боб Баллард во время прямого эфира заявил: «Женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины... Слоняются без дела, делают макияж».

Этот клип быстро стал вирусным, и позднее Eurosport сообщил, что Баллард был снят с роли комментатора.

Баллард пока не прокомментировал свои замечания публично.

Молли О’Каллаган, Эмма Маккеон, Мег Харрис и Шайна Джек победили команды США и Китая, это стало четвертыми Олимпийскими играми подряд, на которых Австралия завоевала золотую медаль в женской эстафете вольным стилем.

Они махали толпе и праздновали достижение, когда Баллард сделал свои комментарии.

Его сокомментатор и британская чемпионка по плаванию Лиззи Симмондс немедленно назвала его замечание «возмутительным», что вызвало смех у Балларда.

В воскресенье Eurosport сообщил, что Баллард, ранее ведущий BBC, не вернется в эфиры Олимпийских игр.

«Во время сегмента освещения Eurosport прошлой ночью комментатор Боб Баллард сделал неподобающий комментарий, - говорится в заявлении телеканала. - В связи с этим он был немедленно снят с нашего списка комментаторов».

Баллард был опорой мирового спортивного освещения с 1980-х годов, освещая многие Олимпийские игры и чемпионаты мира. Он комментировал множество видов спорта, включая водное поло, хоккей и теннис на колясках, но наиболее известен своим освещением плавания и прыжков в воду.

Плавательная федерация Австралии была запрошена для комментария.