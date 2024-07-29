Боб Баллард, спортивный комментатор телеканала Eurosport, был отстранен от работы на Парижской Олимпиаде из-за сексистского комментария, сообщает BBC.
Комментатора Eurosport отстранили от Олимпиады за сексизм
Когда женская команда в эстафете 4x100 метров вольным стилем покидала бассейн в Париже, Боб Баллард во время прямого эфира заявил: «Женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины... Слоняются без дела, делают макияж».
Этот клип быстро стал вирусным, и позднее Eurosport сообщил, что Баллард был снят с роли комментатора.
Баллард пока не прокомментировал свои замечания публично.
Молли О’Каллаган, Эмма Маккеон, Мег Харрис и Шайна Джек победили команды США и Китая, это стало четвертыми Олимпийскими играми подряд, на которых Австралия завоевала золотую медаль в женской эстафете вольным стилем.
Они махали толпе и праздновали достижение, когда Баллард сделал свои комментарии.
Его сокомментатор и британская чемпионка по плаванию Лиззи Симмондс немедленно назвала его замечание «возмутительным», что вызвало смех у Балларда.
В воскресенье Eurosport сообщил, что Баллард, ранее ведущий BBC, не вернется в эфиры Олимпийских игр.
«Во время сегмента освещения Eurosport прошлой ночью комментатор Боб Баллард сделал неподобающий комментарий, - говорится в заявлении телеканала. - В связи с этим он был немедленно снят с нашего списка комментаторов».
Баллард был опорой мирового спортивного освещения с 1980-х годов, освещая многие Олимпийские игры и чемпионаты мира. Он комментировал множество видов спорта, включая водное поло, хоккей и теннис на колясках, но наиболее известен своим освещением плавания и прыжков в воду.
Плавательная федерация Австралии была запрошена для комментария.