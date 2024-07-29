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Олимпиада

Эстонские гребцы не прошли в финал Олимпиады

rus.postimees.ee
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Швейцарская гребная четверка.
Швейцарская гребная четверка. Фото: Ebrahim Noroozi

Эстонская команда гребцов в составе Тыну Эндрексона, Аллара Рая, Йоханна Поолака и Михаила Куштейна не пробилась в олимпийский финал «А». Команде придется довольствоваться финалом «B», который пройдет в среду.

За лидерские позиции боролись Германия и Швейцария; норвежская четверка в конце гонки совершила мощный финальный спурт, но так и не смогла догнать лидеров. В итоге Германия обогнала Швейцарию, но это уже не имело особого значения - команды прошли в финал «А».

В финале «А» будут соревноваться Нидерланды, Великобритания, Италия, Польша, Германия и Швейцария.

В среду, в финале «B» Эстония, Норвегия и Румыния будут бороться за 7-9 места.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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