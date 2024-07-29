Эстонская команда гребцов в составе Тыну Эндрексона, Аллара Рая, Йоханна Поолака и Михаила Куштейна не пробилась в олимпийский финал «А». Команде придется довольствоваться финалом «B», который пройдет в среду.
Эстонские гребцы не прошли в финал Олимпиады
За лидерские позиции боролись Германия и Швейцария; норвежская четверка в конце гонки совершила мощный финальный спурт, но так и не смогла догнать лидеров. В итоге Германия обогнала Швейцарию, но это уже не имело особого значения - команды прошли в финал «А».
В финале «А» будут соревноваться Нидерланды, Великобритания, Италия, Польша, Германия и Швейцария.
В среду, в финале «B» Эстония, Норвегия и Румыния будут бороться за 7-9 места.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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