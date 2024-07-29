Эстонские гребцы не прошли в финал Олимпиады

За лидерские позиции боролись Германия и Швейцария; норвежская четверка в конце гонки совершила мощный финальный спурт, но так и не смогла догнать лидеров. В итоге Германия обогнала Швейцарию, но это уже не имело особого значения - команды прошли в финал «А».