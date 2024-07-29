Большой друг эстонского стрелкового спорта умер в самолете, направляясь на Олимпиаду

«Марко покинул этот мир в пятницу, 26 июля, направляясь в Париж на Олимпийские игры», - сообщил Стрелковый союз на своей домашней странице.

Леппя направлялся в Шатору, расположенный менее чем в 300 км от Парижа, где должен был присутствовать на олимпийских соревнованиях своего сына Алекси Леппя. К сожалению, Марко Леппя скончался во время перелета рейсом Finnair из Хельсинки в Париж, сообщает Ilta-Sanomat.

На протяжении десятилетий Леппя вносил большой вклад в развитие эстонского стрелкового спорта.

«Он вел как тренерские, так и судейские курсы, помогал организовывать соревнования и всегда был готов поделиться своими знаниями в области стрелкового спорта. Многие эстонские стрелки посещали тренировочные сборы вместе с Марко, а наши стрелки также участвовали в международных соревнованиях Leppä GP, организованных Марко.

Марко оказал неоценимую помощь в проведении состоявшегося в 2016 году в Таллинне чемпионата Европы среди юниоров, и чемпионата Европы 2023 года. Во многом благодаря инициативе Марко Эстонский стрелковый союз с 2018 года организует этап Кубка Европы в Лапуа. Мы будем помнить дружелюбие Марко, его чувство юмора и готовность помочь. Эстонский стрелковый союз выражает глубочайшие соболезнования семье Марко Леппя. Покойся с миром, дорогой друг!» - написано на домашней странице Союза.

Сын Марко Леппя Алекси, несмотря на трагическое событие, вчера все же решил принять участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на Олимпийских играх. Однако в финал не прошел и был вынужден довольствоваться 22-м местом.

«Сегодня был самый трудный день в моей жизни. Я так счастлив участвовать в Олимпийских играх. В то же время мне бы очень хотелось, чтобы мой отец наблюдал за моим выступлением, сидя на трибуне», - сказал 29-летний Алекси Леппя Финской национальной телерадиокомпании.