17-летняя эстонская пловчиха Энели Ефимова пробилась в финал Олимпийских игр в Париже. Работа была прекрасная: она последней вошла в восьмерку сильнейших, кто будет сегодня бороться за медали. Читайте интервью с Энели, взятое сразу же после ее выхода в финал.
ПМ в Париже ⟩ Олимпийская финалистка Энели Ефимова: сначала была не очень довольна результатом, но выход в финал отбросил все переживания
«Поначалу я была не очень довольна, когда увидел время, потому что была лишь на сотую секунды быстрее, чем утром. Не могу сейчас сказать, что пошло не так. Но тот факт, что мне все-таки удалось пройти дальше, дает облегчение», - описала эмоции Ефимова, когда она смогла немного переварить произошедшее.
Она повторила стандартные фразы, что двигается шаг за шагом: сначала концентрация на квалификации, потом на полуфинале. О прямом выходе в восьмерку сильнейших Энели не думала.
Правда, перед важным заплывом ощущения были острее обычного. «Когда я сидела в комнате, пыталась отвлечься от своих мыслей. Благо, был телевизор, и я смотрела церемонию награждения. Но нервничала немного больше обычного», - сказала Ефимова.
В целом восемь часов между соревнованиями прошли гладко. После того, как она приехала в олимпийскую деревню, пообедала и сразу пошла отдыхать. Полтора часа сна оказались кстати. А холодный душ придал бодрости.
Что дальше? Тренер Хенри Хейн отметил, что медаль не так уж недостижима. Однако сама Энели Ефимова куда более осторожна.
«У нас было две цели: занять лучшее место, чем в Токио [16-е место], и установить личный рекорд [1,06,08]. Я все еще пытаюсь это сделать, - сказала Ефимова. - Думаю, завтра (интервью было взято ночью 28 июля – ред.) стартовать будет проще, потому что предварительные соревнования всегда нервные. А в финале возможно все».
Результаты заплывов оказались хуже, чем ожидалось почти у всех спортсменов. И Энели, и ее тренер сошлись во мнении, что главная причина, вероятно, кроется в более мелком, чем обычно, бассейне. В то же время у Ефимовой определенно есть большой потенциал, чтобы улучшить показатели. В финале планируется рискнуть, стартовать мощнее. Решающий заплыв начнется в понедельник в 22:25 по эстонскому времени.
«Сейчас пойду восстанавливаться. Утром плавание и массаж. Конечно, не пойду перед финалом плавать, но поскольку старт так поздно, немного все же побултыхаюсь. И, разумеется, отдых, сон и питание», - рассказала Энели Ефимова о своих планах.
Интервью Kanal 2
То, что ты не сделала в 14 лет в Токио, сумела сделать сейчас, в 17 лет?
Я не знаю, что сказать. У меня большое облегчение. На самом деле мое плавание было не совсем хорошим. Когда я увидела время, подумала, что было лучшее время. Я просто сейчас очень рада.
Ты с аптекарской точностью выполнила свою работу, время почти такое же, как в квалификации.
Это было самым неожиданным. Плавание на самом деле ощущалось, как намного более быстрое, чем утром. Сейчас вечером я была настолько нервная перед стартом, безусловно, это сказалось. Я довольна тем, что заняла лучшее место, чем в Токио. Обновить личный рекорд – это моя цель.
Первая мысль после заплыва?
Я увидела, что пришла пятой и потихоньку прикинула, сколько девочек было быстрее меня в другой группе. Если бы мне хоть немного не хватило бы до выхода в финал, не знаю, что бы сделала. Это было бы очень ужасное чувство. Эта вторая часть сегодня была для меня довольно тяжелой. Сейчас, конечно, хочу маме позвонить. Она уже перед стартом была… Плачет и утром и вечером. Я не представляю, каково ей сейчас. Видеть свою дочь, плывущей на Олимпиаде – это для нее очень большое напряжение.
Ты вышла в финал. Остались ли у тебя моральные силы, чтобы в финале продемонстрировать лучший результат?
Как уже сказали, если в финале у тебя есть дорожка, случиться может что угодно. Утром отдохнем, а вечером снова будем бороться в финале. Дополнительной мотивацией стало осознание того, что я в финале.