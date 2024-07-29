ПМ в Париже Олимпийская финалистка Энели Ефимова: сначала была не очень довольна результатом, но выход в финал отбросил все переживания

Результаты заплывов оказались хуже, чем ожидалось почти у всех спортсменов. И Энели, и ее тренер сошлись во мнении, что главная причина, вероятно, кроется в более мелком, чем обычно, бассейне. В то же время у Ефимовой определенно есть большой потенциал, чтобы улучшить показатели. В финале планируется рискнуть, стартовать мощнее. Решающий заплыв начнется в понедельник в 22:25 по эстонскому времени.

«Сейчас пойду восстанавливаться. Утром плавание и массаж. Конечно, не пойду перед финалом плавать, но поскольку старт так поздно, немного все же побултыхаюсь. И, разумеется, отдых, сон и питание», - рассказала Энели Ефимова о своих планах.

Интервью Kanal 2

То, что ты не сделала в 14 лет в Токио, сумела сделать сейчас, в 17 лет?

Я не знаю, что сказать. У меня большое облегчение. На самом деле мое плавание было не совсем хорошим. Когда я увидела время, подумала, что было лучшее время. Я просто сейчас очень рада.

Ты с аптекарской точностью выполнила свою работу, время почти такое же, как в квалификации.

Это было самым неожиданным. Плавание на самом деле ощущалось, как намного более быстрое, чем утром. Сейчас вечером я была настолько нервная перед стартом, безусловно, это сказалось. Я довольна тем, что заняла лучшее место, чем в Токио. Обновить личный рекорд – это моя цель.

Первая мысль после заплыва?

Я увидела, что пришла пятой и потихоньку прикинула, сколько девочек было быстрее меня в другой группе. Если бы мне хоть немного не хватило бы до выхода в финал, не знаю, что бы сделала. Это было бы очень ужасное чувство. Эта вторая часть сегодня была для меня довольно тяжелой. Сейчас, конечно, хочу маме позвонить. Она уже перед стартом была… Плачет и утром и вечером. Я не представляю, каково ей сейчас. Видеть свою дочь, плывущей на Олимпиаде – это для нее очень большое напряжение.

Ты вышла в финал. Остались ли у тебя моральные силы, чтобы в финале продемонстрировать лучший результат?

Как уже сказали, если в финале у тебя есть дорожка, случиться может что угодно. Утром отдохнем, а вечером снова будем бороться в финале. Дополнительной мотивацией стало осознание того, что я в финале.