Видео Смотрите, как Энели Ефимова вышла в олимпийский финал!

Лучшая пловчиха Эстонии показала лучший результат (1.06.23) на дистанции 100 м брассом, чем в утреннем предварительном заплыве. Она была пятой в своем полуфинале, но состав ее группы был сильнее, чем у пловцов первого полуфинала. По итогам обоих полуфиналов Энели заняла восьмое место и стала последней пловчихой, вышедшей в олимпийский финал.