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Олимпиада

Видео Смотрите, как Энели Ефимова вышла в олимпийский финал!

rus.postimees.ee
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Вчера вечером 17-летняя эстонская пловчиха Энели Ефимова вышла в финал Олимпийских игр в Париже.

Лучшая пловчиха Эстонии показала лучший результат (1.06.23) на дистанции 100 м брассом, чем в утреннем предварительном заплыве. Она была пятой в своем полуфинале, но состав ее группы был сильнее, чем у пловцов первого полуфинала. По итогам обоих полуфиналов Энели заняла восьмое место и стала последней пловчихой, вышедшей в олимпийский финал.

Смотрите, как это было.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
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