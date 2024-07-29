Вчера вечером 17-летняя эстонская пловчиха Энели Ефимова вышла в финал Олимпийских игр в Париже.
Видео ⟩ Смотрите, как Энели Ефимова вышла в олимпийский финал!
Лучшая пловчиха Эстонии показала лучший результат (1.06.23) на дистанции 100 м брассом, чем в утреннем предварительном заплыве. Она была пятой в своем полуфинале, но состав ее группы был сильнее, чем у пловцов первого полуфинала. По итогам обоих полуфиналов Энели заняла восьмое место и стала последней пловчихой, вышедшей в олимпийский финал.
Смотрите, как это было.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.