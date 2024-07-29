ПМ в Париже Руководитель эстонской сборной по плаванию: Энели собирается сделать что-то интересное, следите за трансляцией!

«Супердевочка! Конечно, в олимпийском полуфинале было нелегко. Она сделала то, что нужно. В этом бассейне показатели времени не такие высокие, но это у всех», - описал эмоции Мейел.

Почему время не на ожидаемом уровне?

Возможно, бассейн несколько мелковат. Спортсмены жалуются, что волны дают себя знать. В брассе, может быть, чуть меньше. Но это так. Здесь никто не показывает высокого времени.

Энели не была полностью удовлетворена результатом полуфинала. Как со стороны ощущается?

Ее полуфинал был похож на утреннее выступление – время, по сути, было таким же. Она все сделала правильно, так, как сказал тренер. Справилась с напряжением. Перед стартом приятно видеть спортсмена, готового к старту.

Выход в финал – большое достижение для всех наших пловцов.

Как Энели чувствовала себя в течение дня? Спокойна?

Она жизнерадостная эстонская девушка. Конечно, она радуется этим соревнованиям. Она наслаждается возможностью быть здесь и соревноваться. В ее случае нет стресса, мешающего плаванию.

Что ожидать от финала?

Мы обсуждали с Хенри – тренером Энели. Он считает, что сегодня выложимся максимально. Более мощный старт, нужно удержаться до конца. Думаю, Энели так же хорошо готова к старту, как и остальные. Возможно, лучше. Ну а окончательное распределение мест определит финишная стенка. Энели сегодня будет делать очень крутую вещь. Не пропустите вечернюю трансляцию!