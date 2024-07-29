Тренер Тони Мейел, который исполняет обязанности руководителя сборной Эстонии по плаванию на Олимпийских играх в Париже, искренне рад успешному полуфиналу Энели Ефимовой.
Интервью ⟩ Руководитель эстонской олимпийской сборной по плаванию: Энели собирается сделать что-то интересное, следите за трансляцией!
«Супердевочка! Конечно, в олимпийском полуфинале было нелегко. Она сделала то, что нужно. В этом бассейне показатели времени не такие высокие, но это у всех», - описал эмоции Мейел.
- Почему время не на ожидаемом уровне?
- Возможно, бассейн несколько мелковат. Спортсмены жалуются, что волны дают себя знать. В брассе, может быть, чуть меньше. Но это так. Здесь никто не показывает высокого времени.
- Энели не была полностью удовлетворена результатом полуфинала. Как со стороны ощущается?
- Ее полуфинал был похож на утреннее выступление – время, по сути, было таким же. Она все сделала правильно, так, как сказал тренер. Справилась с напряжением. Перед стартом приятно видеть спортсмена, готового к старту.
Выход в финал – большое достижение для всех наших пловцов.
- Как Энели чувствовала себя в течение дня? Спокойна?
- Она жизнерадостная эстонская девушка. Конечно, она радуется этим соревнованиям. Она наслаждается возможностью быть здесь и соревноваться. В ее случае нет стресса, мешающего плаванию.
- Что ожидать от финала?
- Мы обсуждали это с Хенри, тренером Энели. Он считает, что сегодня выложимся максимально. Более мощный старт, нужно удержаться до конца. Думаю, Энели так же хорошо готова к старту, как и остальные. Возможно, лучше. Ну а окончательное распределение мест определит финишная стенка. Энели сегодня будет делать очень крутую вещь. Не пропустите вечернюю трансляцию!