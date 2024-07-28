На дистанции 100 м брассом эстонская пловчиха Энели Ефимова вышла в полуфинал. Со временем 1:06,23 она показала восьмой результат и стала последней спортсменкой, прошедшей в финал по итогам двух полуфиналов.
В квалификационном заплыве спортсменка заняла четвертое место.
Финал женских соревнований по плаванию на дистанции на 100 метров брассом состоится завтра вечером. Начало в 21.30.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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