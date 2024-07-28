Эстонская велогонщица Яаника Лыйв в воскресенье заняла 19-е место на соревнованиях по маунтинбайку среди женщин на Олимпийских играх в Париже.
Велогонщица Яаника Лыйв заняла 19-е место на соревнованиях по маунтинбайку
Лыйв, которая во время второго круга упала на спуске и сломала амортизатор, заняла среди 36 женщин 19-е место, проиграв победительнице на 9 минут и 3 секунды.
Выиграла француженка Полина Ферран-Прево. Серебро повезет домой американка Хейли Бэттен, проигравшая победительнице на 2 минуты 57 секунд. Бронзовая медаль досталась шведке Дженни Риссведс, проигравшей победительнице на 3 минуты 2 секунды.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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