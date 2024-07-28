В воскресенье Энели Ефимова из предварительного заплыва на сто метров брассом вышла в вечерний полуфинал на Олимпийских играх в Париже. Перед заплывом эстонки произошел очень необычный инцидент.
ВИДЕО ⟩ Перед заплывом Ефимовой произошел необычный инцидент
17-летняя Ефимова участвовала в пятом предварительном заплыве. Эстонка и другие спортсмены уже стояли на стартовых тумбах, но внезапно их попросили отойти.
На дне бассейна каким-то образом осталась чья-то плавательная шапочка. На помощь пришел один смелый мужчина, который нырнул в бассейн перед тысячами людей и достал шапочку.
Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 6,24 секунды, заняв четвертое место в своем заплыве. По итогам пяти предварительных заплывов это был восьмой по счету результат, что позволило ей благополучно пройти в вечерний полуфинал. Лучшее время показала Татьяна Смит (1.05,00). Postimees и Kanal 2 начнут прямую трансляцию вечернего заплыва в 21:25.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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