ВИДЕО Перед заплывом Ефимовой произошел необычный инцидент

17-летняя Ефимова участвовала в пятом предварительном заплыве. Эстонка и другие спортсмены уже стояли на стартовых тумбах, но внезапно их попросили отойти.

На дне бассейна каким-то образом осталась чья-то плавательная шапочка. На помощь пришел один смелый мужчина, который нырнул в бассейн перед тысячами людей и достал шапочку.

Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 6,24 секунды, заняв четвертое место в своем заплыве. По итогам пяти предварительных заплывов это был восьмой по счету результат, что позволило ей благополучно пройти в вечерний полуфинал. Лучшее время показала Татьяна Смит (1.05,00). Postimees и Kanal 2 начнут прямую трансляцию вечернего заплыва в 21:25.