Организаторы Олимпиады извинились за пародию на «Тайную вечерю» в исполнении дрэг-артистов

«Очевидно, что у нас никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Церемония открытия была направлена на празднование толерантности общества», - заявила Декамп.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. В ней приняли участие дрэг-артисты. Во время выступления они сделали отсылку к «Тайной вечере» - участники шоу сели за стол в тех же позах, что и двенадцать учеников Иисуса Христа на фреске Леонардо да Винчи. Часть зрителей увидела в этой сцене высмеивание религиозных символов и неуважение к христианству. В частности, Конференция епископов Франции (CEF) посчитала, что во время церемонии открытия были показаны сцены «насмешек и издевательства над христианами».