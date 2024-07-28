Организаторы Олимпиады в Париже извинились за отсылку к «Тайной вечере» на церемонии открытия. С извинением выступила на пресс-конференции представитель организаторов Анна Декамп, пишет «Медуза» со ссылкой на Reuters.
Организаторы Олимпиады извинились за пародию на «Тайную вечерю» в исполнении дрэг-артистов
«Очевидно, что у нас никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. Церемония открытия была направлена на празднование толерантности общества», - заявила Декамп.
Режиссер церемонии Тома Жолли заявил, что религиозная провокация не была в его планах.
Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. В ней приняли участие дрэг-артисты. Во время выступления они сделали отсылку к «Тайной вечере» - участники шоу сели за стол в тех же позах, что и двенадцать учеников Иисуса Христа на фреске Леонардо да Винчи. Часть зрителей увидела в этой сцене высмеивание религиозных символов и неуважение к христианству. В частности, Конференция епископов Франции (CEF) посчитала, что во время церемонии открытия были показаны сцены «насмешек и издевательства над христианами».
Депутат Национального собрания Франции от правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марион Марешаль призвала не ассоциировать шоу с Францией. Генеральный директор Tesla и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что выступление «было крайне неуважительным по отношению к христианам».