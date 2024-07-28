Ефимова прошла в полуфинал Олимпийских игр в плавании на сто метров брассом

Старт пятого, последнего предварительного заплыва был немного задержан из-за необходимости удалить из бассейна шапочку, оставшуюся от предыдущего заплыва. Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 6,24 секунды, заняв четвертое место в своем заплыве. По итогам пяти предварительных заплывов это был восьмой по счету результат.