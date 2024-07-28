В воскресенье Энели Ефимова из предварительного заплыва на сто метров брассом вышла в вечерний полуфинал на Олимпийских играх в Париже.
Ефимова прошла в полуфинал Олимпийских игр в плавании на сто метров брассом
Старт пятого, последнего предварительного заплыва был немного задержан из-за необходимости удалить из бассейна шапочку, оставшуюся от предыдущего заплыва. Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 6,24 секунды, заняв четвертое место в своем заплыве. По итогам пяти предварительных заплывов это был восьмой по счету результат.
Всего в полуфинал прошли 16 лучших спортсменок.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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