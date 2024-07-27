В полуфинале Олимпийских игр шпажистке Нелли Дифферт пришлось признать превосходство Ман Вай Вивиан Кон. Сегодня вечером в 21:40 Дифферта ждет борьба за бронзу.
Дифферт о полуфинале: ближе к концу матча соперница была просто немного точнее
-Нелли, подведите итоги полуфинала.
-Это было очень тяжело. Начало шло по плану, но, к сожалению, когда соперница вышла вперед, я уже не смогла ее догнать.
-Тренер сказал, что Кон - фехтовальщица с усыпляющим стилем. Какой был план на матч?
-На самом деле, план был в том, чтобы не поддаваться ее усыпляющему стилю, и я думаю, что в целом мне удалось с этим справиться. Ближе к концу матча она просто была немного точнее.
-Впереди предстоит борьба за бронзовую медаль. Что вы планируете делать?
-Посмотрим, кто выиграет, а кто проиграет в другом полуфинале, а затем будет решать, что делать дальше.
Борьба с венгеркой Эстер Мухар за бронзу начнется в 21:40.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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