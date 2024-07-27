Дифферт о полуфинале: ближе к концу матча соперница была просто немного точнее

-Нелли, подведите итоги полуфинала.

-Это было очень тяжело. Начало шло по плану, но, к сожалению, когда соперница вышла вперед, я уже не смогла ее догнать.

-Тренер сказал, что Кон - фехтовальщица с усыпляющим стилем. Какой был план на матч?

-На самом деле, план был в том, чтобы не поддаваться ее усыпляющему стилю, и я думаю, что в целом мне удалось с этим справиться. Ближе к концу матча она просто была немного точнее.

-Впереди предстоит борьба за бронзовую медаль. Что вы планируете делать?

-Посмотрим, кто выиграет, а кто проиграет в другом полуфинале, а затем будет решать, что делать дальше.

Борьба с венгеркой Эстер Мухар за бронзу начнется в 21:40.