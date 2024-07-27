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Олимпиада

В Олимпийской деревне умер тренер

rus.postimees.ee
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Траурная свеча. Снимок иллюстративный.
Траурная свеча. Снимок иллюстративный. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика Фатупайто умер во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA).

У Фатупайто в пятницу случилась остановка сердца, и он скончался в Олимпийской деревне, передает Fox News.

Порталом Samoa Observer Фатупайто описывается как один из лучших тренеров в истории страны. Он тренировал 25-летнего Тупуола Ато Плодзицки-Фаогалита.

Международная ассоциация бокса (IBA) подтвердила сообщение о его смерти в субботнем пресс-релизе.

«Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Лионеля Элика Фатупайто. Преданность и страсть Лионеля к боксу оставили неизгладимое впечатление в спортивных кругах. Его наследие будет вдохновлять будущие поколения», - написала IBA.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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