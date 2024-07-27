Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика Фатупайто умер во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA).
В Олимпийской деревне умер тренер
У Фатупайто в пятницу случилась остановка сердца, и он скончался в Олимпийской деревне, передает Fox News.
Порталом Samoa Observer Фатупайто описывается как один из лучших тренеров в истории страны. Он тренировал 25-летнего Тупуола Ато Плодзицки-Фаогалита.
Международная ассоциация бокса (IBA) подтвердила сообщение о его смерти в субботнем пресс-релизе.
«Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Лионеля Элика Фатупайто. Преданность и страсть Лионеля к боксу оставили неизгладимое впечатление в спортивных кругах. Его наследие будет вдохновлять будущие поколения», - написала IBA.
⚫️ TRISTE NOTICIA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS— Diario Olé (@DiarioOle) July 27, 2024
🇼🇸 La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) comunicó en sus redes el fallecimiento de Lionel Elika Fatupaito, entrenador del equipo de boxeo de Samoa, en la Villa Olímpica de París
👉 El organismo indicó que en principio se trató de… pic.twitter.com/XDRkvi9ZND