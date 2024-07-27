Эстонская фехтовальщица Нелли Дифферт на Олимпиаде в Париже в индивидуальном турнире шпажисток пробилась в полуфинал. Все матчи на турнире она выигрывает в овертайме.
Смотрите лучшие моменты ее выступления!
В полуфинале соперницей Дифферт стала представительница Гонконга Вивиан Кон, которой Дифферт проиграла.
Но спортсменка будет бороться за бронзовую медаль.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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