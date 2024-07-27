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Олимпиада

МОК извинился перед делегацией Южной Кореи за досадную ошибку в ходе открытия Олимпиады в Париже

, летний спортивный репортер
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Делегация Южной Кореи на открытии Олимпиады в Париже.
Делегация Южной Кореи на открытии Олимпиады в Париже. Фото: Scanpix / EPA

Международный олимпийский комитет (МОК) извинился за ошибку, допущенную на церемонии открытия крупнейших соревнований, проходившей в Париже.

Перевод: Павел Соболев

Южная Корея была представлена ​​как «Корейская Народно-Демократическая Республика», что является официальным названием Северной Кореи, сообщает Bild.

Чан Ми Ран, представитель Министерства спорта Южной Кореи, сообщил в своем заявлении, что власти страны запросили встречу с президентом МОК Томасом Бахом, чтобы последний дал им объяснения. В министерстве также заявили, что планируют подать жалобу во Франции ​​на правительственном уровне.

В соцсетях МОК заявил: «Мы искренне извиняемся за ошибку, допущенную при представлении южнокорейской делегации во время трансляции церемонии открытия».

Южная Корея отправила в Париж олимпийскую команду из 143 спортсменов. Они соревнуются в общей сложности в 21 виде спорта и являются фаворитами в настольном теннисе, бадминтоне, стрельбе из лука и биатлоне. Северная Корея отправила на соревнования 16 спортсменов. КНДР участвует в крупных соревнованиях впервые с 2016 года.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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