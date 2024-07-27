POSTIMEES В ПАРИЖЕ Тренер Нелли Дифферт: соперница все время меняла тактику, нужно было моментально приспосабливаться

Перевод: Павел Соболев

Как Дифферт удалось сделать победный укол в дополнительное время? «Уже в третьем периоде я сказала Нелли, когда она была впереди на одно очко, а потом и на два: больше ничем не рисковать! Чтобы пройти дальше, ищи незащищенное место и просто бей туда!», - эмоционально воскликнула Нелис-Наукас в коротком интервью эстонским журналистам. И добавила, что ту же тактику пришлось использовать и в дополнительное время.

Лишь на состоявшейся два дня назад жеребьевке стало известно, что первой соперницей будет Канг, а не американка Энн Себула, как можно было ожидать, исходя из мирового рейтинга. Была найдена видеозапись матча Дифферт и Канг пятилетней давности, и, по мнению Нелис-Наукас, это был именно самый необходимый материал для изучения.

«В том матче Нелли лидировала все время в первых двух периодах, но проиграла матч в третьем. Мы видели, что кореянка все время меняла тактику; она очень умная фехтовальщица».

Сегодня после первого раунда я сказала Нелли, что противник сразу придумает новый план, и придется его раскусить. Нельзя продолжать в том же духе, нужно немедленно меняться. Второй период действительно получился неудачным, Нелли слишком сильно рисковала. В третьем раунде я подчеркнула: сосредоточься только на уколе!

Много раз была ничья, но Нелли все же удавалось не пропустить соперницу вперед. Больше всего я боялась, что она поторопится. Однажды она застряла под лезвием соперницы, и я сказала ей больше туда не лезть».

В следующем раунде Дифферт встретится с полькой Алишей Класик, знакомой ей фехтовальщицей, с которой Дифферт недавно вместе тренировалась в Польше. «Нелли умеет фехтовать. Сейчас я дам ей небольшой урок», - сказала Нелис-Наукас.