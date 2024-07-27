Эстонские гребцы финишировали последними в предварительном заезде на ОИ-2024, но шансы пробиться в финал сохраняются

В соревнованиях по академической гребле эстонский экипаж в составе Аллара Рая, Йоханна Поолака, Тыну Эндрексона и Михаила Куштейна в своем предварительном заезде занял четвертое место при четырех участниках.

Италия и Польша вышли в финал, который пройдет в среду. Из другого заезда в финал пробились Нидерланды и Великобритания. Две оставшиеся путевки в финал оспорят все остальные команды в утешительном заезде в понедельник.