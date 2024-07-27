В Париже на олимпийской гребной регате эстонская мужская парная четверка заняла последнее место в предварительном заезде.
Эстонские гребцы финишировали последними в предварительном заезде на ОИ-2024, но шансы пробиться в финал сохраняются
В соревнованиях по академической гребле эстонский экипаж в составе Аллара Рая, Йоханна Поолака, Тыну Эндрексона и Михаила Куштейна в своем предварительном заезде занял четвертое место при четырех участниках.
Италия выиграла заезд (5:43,31), Польша (5:44,39) заняла второе место. Эстония, занявшая четвертое место, показала время 5:52,04 и проиграла Швейцарии, занявшей третье место, 2,5 секунды.
Италия и Польша вышли в финал, который пройдет в среду. Из другого заезда в финал пробились Нидерланды и Великобритания. Две оставшиеся путевки в финал оспорят все остальные команды в утешительном заезде в понедельник.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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