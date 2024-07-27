В четвертьфинале соперницей Дифферт была итальянка Альберта Сантуччо. Основное время матча закончилось со счетом 9:9, решающий укол в овертайме удался Дифферт, что принесло ей победу со счетом 10:9 и место в четверке лучших.

Овертаймы приносили Диффер победы и на ранних стадиях. В матче 1/16 финала Дифферт победила Йонг Канг из Южной Кореи со счетом 14:13. Основное время поединка принесло ничейный результат, в овертайме Дифферт удалось осуществить решающий укол, что вывело ее в следующую стадию.

Похожая ситуация возникла и в матче 1/8 финала против Алиции Класик из Польши. Основное время принесло ничейный результат - 10:10, но решающий укол в овертайме совершила Дифферт, победив 11:10.

В полуфинале соперницей Дифферт станет представительница Гонконга Вивиан Кон. Ориентировочно полуфинал должен начаться сегодня в 20.00 по эстонскому времени.