Нигерийских баскетболисток не пустили на церемонию открытия Олимпиады

Перевод: Павел Соболев

Если церемонии открытия Олимпийских игр обычно проводятся на стадионах, то в этом году Франция впервые в истории крупных соревнований решила сделать это на реке Сена, по которой олимпийские делегации добирались на лодках до района рядом с Эйфелевой башней.

Более крупные страны получили собственные лодки, чуть более мелкие страны любезно делились друг с другом транспортом. Эстония, например, была вместе со сборной Испании. Посмотрите, как эстонская делегация курсировала по Сене на церемонии открытия Олимпийских игр.

Нигерия делила лодку с Нигером и Норвегией. Но не всех нигерийских спортсменов пустили на судно. Информационное агентство AP сообщило, что женская баскетбольная команда Нигерии не попала в лодку. Женская сборная проехала на автобусе более 32 километров из Лилля, где проводится групповой этап олимпийского турнира, чтобы принять участие в олимпийской вечеринке. Эта поездка длилась почти два с половиной часа.

Но когда спортсменки прибыли в Париж, от олимпийской делегации своей страны узнали, что судно уже заполнено. Женской сборной по баскетболу пришлось наблюдать за церемонией из Олимпийской деревни. Олимпийский комитет Нигерии пока не прокомментировал ситуацию.