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ФОТО Четвероногие герои: эстонские собаки охраняют Олимпийские игры

Ану Вийта-Неухаус
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Несмотря на то, что Олимпийские игры начинаются сегодня, служебные собаки спасательной службы Лексус и Йенко, а также собака военной полиции по имени Кимбо уже с начала июля следят за порядком во Франции.

Специалист по коммуникациям Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу сообщил, что объединенная команда спасательной службы и военной полиции состоит из шести саперов, двух служебных собак и одного специалиста военной полиции с собакой-сапером. Помимо них, на время Олимпиады из Эстонии прибыли два отряда быстрого реагирования.

«Собаки выполняют задачи, поставленные как их проводниками, так и принимающей стороной, французскими коллегами, - сказал Палу. По его словам, четвероногие охранники знают то, что от них требуется. - На Олимпиаде служебные собаки обеспечивают безопасность, проверяя подозрительные сумки, предметы и людей. Поскольку нос собаки значительно чувствительнее, чем у человека, их основная работа заключается в обнюхивании, чтобы обнаружить взрывчатые вещества и их следы», - объяснил он.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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