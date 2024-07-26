Несмотря на то, что Олимпийские игры начинаются сегодня, служебные собаки спасательной службы Лексус и Йенко, а также собака военной полиции по имени Кимбо уже с начала июля следят за порядком во Франции.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Четвероногие герои: эстонские собаки охраняют Олимпийские игры
Специалист по коммуникациям Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу сообщил, что объединенная команда спасательной службы и военной полиции состоит из шести саперов, двух служебных собак и одного специалиста военной полиции с собакой-сапером. Помимо них, на время Олимпиады из Эстонии прибыли два отряда быстрого реагирования.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.