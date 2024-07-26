ФОТО Четвероногие герои: эстонские собаки охраняют Олимпийские игры

Специалист по коммуникациям Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу сообщил, что объединенная команда спасательной службы и военной полиции состоит из шести саперов, двух служебных собак и одного специалиста военной полиции с собакой-сапером. Помимо них, на время Олимпиады из Эстонии прибыли два отряда быстрого реагирования.

«Собаки выполняют задачи, поставленные как их проводниками, так и принимающей стороной, французскими коллегами, - сказал Палу. По его словам, четвероногие охранники знают то, что от них требуется. - На Олимпиаде служебные собаки обеспечивают безопасность, проверяя подозрительные сумки, предметы и людей. Поскольку нос собаки значительно чувствительнее, чем у человека, их основная работа заключается в обнюхивании, чтобы обнаружить взрывчатые вещества и их следы», - объяснил он.