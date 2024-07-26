Если эстонские спортсмены останутся без медалей на парижской Олимпиаде, это автоматически не означает, что эстонские тренеры также останутся без наград. Ведь подопечные эстонца Риво Весика будут охотиться за медалями в пляжном волейболе прямо у подножия Эйфелевой башни.
POSTIMEES В ПАРИЖЕ ⟩ Эстонский тренер приехал в Париж за второй олимпийской медалью
Перевод: Павел Соболев
44-летний Весик тренирует на Олимпиаде женский швейцарский дуэт в составе Тани Хюберли и Нины Бруннер, и мысли о медалях вовсе не безосновательны: швейцарки - действующие чемпионки Европы, они также выиграли общий зачет Кубка мира последнего сезона.
По воле злого жребия, ведущий дуэт Швейцарии, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, будет конкурировать на групповой стадии с сильными соперницами - испанками Альварес-Морено (16-е место), немками Людвиг-Липпманн (17-е место) и француженками Пласетт- Ришар (25-е место), но учитывая, что в плей-офф из шести групп выйдут не только две лучшие команды, но еще четыре лучших обладателя третьих мест, Весик прямо говорит, что групповые игры - это разминка, и турнир только и начинается в плей-офф.
«Наша цель здесь - это, конечно, медаль! - решительно говорит он. - Минимальная задача - четвертьфинал, но мы даже друг с другом это не хотим обсуждать. Цель - медаль, но в женском турнире, конечно, есть восемь-десять пар, которые реально могут завоевать медаль».
В качестве наиболее опасных соперников Весик выделяет ведущий бразильский дуэт в лице Аны Патрисии и Дуды и два тандема США: Нусс-Клот и Хьюз-Ченг. «В случае с некоторыми командами уже по ходу сезона было ясно, что они начали готовиться к Олимпиаде. Они играли не на том уровне, на котором обычно играют, просто играли тяжелее и медленнее. Итак, давайте посмотрим, как будут обстоять дела здесь. Я считаю, что последняя игра в подгруппах покажет, кто куда и как движется», - говорит тренер.
Эстонский и швейцарский тренер одновременно
Более дотошный любитель спорта может задаться вопросом, как Весик может быть тренером сборной Швейцарии на Олимпийских играх, если он одновременно является главным тренером сборной Эстонии по пляжному волейболу. Ответ прост: на обеих должности он работает на полставки.
«Когда я стал главным тренером сборной Эстонии, у меня сразу была с союзом договоренность, что я буду делать работу с 50-процентной нагрузкой», - объясняет Весик и признает, что это было связано как с его личными амбициями продолжать работу с мировыми топ-игроками, так и, безусловно, с финансовой привлекательностью швейцарского предложения.
«Я всегда хотел заняться пляжным волейболом в Эстонии, потому что у меня есть собственное видение того, куда мы могли бы пойти в этом направлении. Поэтому я принял это предложение в 2022 году, но сразу оговорил право на параллельный вариант, если что-то подвернется. И так и получил предложение от Швейцарии», - объясняет Весик.
Эстония и Швейцария могли бы сотрудничать, но...
Тот факт, что Риво Весик является тренером сборных как Эстонии, так и Швейцарии, не означает, что союзы двух стран автоматически сотрудничают друг с другом.
Однако в пределах своих возможностей тренер постарался сблизить эти линии, так что наша женская ведущая пара Хелеэне Холлас - Лийза Реммельг в ряде случаев смогла потренироваться вместе с сильными швейцарками. Однако это случается не слишком часто, потому что уровень эстонских девушек пока еще все-таки недостаточно хорош.
«Нина и Таня сказали, что готовы тренироваться с эстонками, но когда мы были вместе на сборе на Тенерифе, это случилось лишь однажды. Они до сих пор очень придирчиво выбирают, с кем тренироваться, и в мире есть всего семь пар, с которыми они спаррингуют. Никакой благотворительностью они не занимаются», - объясняет Весик подход одной из лучших пар мира.
С другим швейцарским дуэтом, в составе Эсме Бебнер и Верге-Депре Зоэ, который также присутствует на парижской Олимпиаде, но который тренирует немец Кристоф Дикманн, эстонки смогли тренироваться больше. «Делать нечего, игроки сами выбирают, с кем тренироваться и играть», - Весик дает понять, что не будет излишне давить на педаль в этом вопросе.
Хотя бывает и так, что когда в мире «кончаются» женские пары, он подбирает более-менее подходящие мужские тандемы, с которыми могли бы спарринговать швейцарки (а также и эстонки).
«Если ты все время тренируешься, играя против одних и тех же людей, это тебе ничего не даст. А пока просто нужно что-то менять, может быть, смотря в сторону мужчин, потому что хороших женских пар просто не так уж и много», - говорит он.
Конечно, Швейцария была далеко не единственной страной, кто заманивал Весика, одного из лучших тренеров мира по пляжному волейболу. Для контекста: и на Олимпиаде в Рио-2016, и на Олимпиаде в Токио-2020 он тренировал сборную России. На Играх в Токио его подопечные Олег Стояновский и Вячеслав Красильников завоевали серебро.
Весик продолжал работать со сборной России даже после Олимпиады в Токио, но 24 февраля 2022 года, когда наш восточный сосед вторгся в Украину, конечно, все изменилось. Весик вспоминает, что когда началась война, некоторые страны сразу же начали спрашивать его, что он будет делать дальше и свободен ли он теперь. Но юридически…
«В моем контракте был пункт, согласно которому я должен был уведомить за два месяца, если хотел расторгнуть контракт. Так что я еще два месяца был связан с Россией, и только в мае я стал по-настоящему свободным человеком», - вспоминает он.
Длинная очередь ухажеров
Летом 2022 года, будучи свободным человеком, он обнаружил, что за его дверью выстроилась длинная очередь: интерес проявляли Польша, Латвия, Австрия, Израиль, Румыния и Швейцария, но единственной страной, кто предложил вариант с половиной места, что оставило бы возможность работать и на благо эстонского пляжного волейбола, была Швейцария.
Так наш человек стал тренером пары Бруннер-Хюберли. Это случилось в начале 2023 года. «Нина и Таня уже были готовой парой до моего прихода, они играли нормально и показывали результаты», - указывает Весик на одно золото чемпионата Европы (2021) и два серебра такого же турнира (2018 и 2022), выигранные тандемом.
«Меня взяли туда исключительно для того, чтобы дать команде что-то еще большее и сделать следующий шаг вперед», - продолжает он. Прошлогоднее золото европейского первенства показало, что этот шаг уже сделан, но самым реальным мерилом, конечно, является Олимпиада в Париже…
В России есть деньги, но в Швейцарии ты человек
Поскольку Россия принадлежит (или принадлежала до войны в Украине) к абсолютной элите пляжного волейбола, мы попросили Риво Весика сравнить условия работы и возможности, которые у него были там и в Швейцарии.
«Самая большая разница между Россией и Швейцарией в том, что у Швейцарии просто не хватает денег, чтобы делать то, что мы хотим, но мы должны учитывать ситуацию в реальности. В России были деньги, которые никогда не кончались, но время от времени их просто тратили крайне глупо», - начинает он свое объяснение и приводит наглядный пример с помощью полицейского катера, курсирующего по Сене.
«В России, когда я смог обосновать, что мне нужно восемь моторных лодок, чтобы выиграть медаль на Олимпийских играх, их купили. Стоять ли им на складе или где-то еще, это не имело значения - если нужно, то нужно. Но, конечно, они также сказали, что теперь нужно выиграть медаль, иначе...
В итоге, конечно, эти резиновые моторные лодки потом просто остались на складе и ими никто не заинтересовался. В Швейцарии такие вещи делать нельзя. Они говорят «нет», мы обещаем вам только то и это, вы ведете тренировки. В этом смысле они более адекватны.
У России просто много денег, по крайней мере, было в то время. Именно это и создает такой огромный эффект, но, учитывая их ресурсы, я бы сказал, что они не выигрывали столько, сколько реально могли бы», - говорит Весик.
Есть еще одна очень большая разница между двумя странами: отношение к тренеру. Если в Швейцарии ты еще человек, то в России ты уже трудовая пчела.
«Однажды долгое время в России выясняли, смогу ли я поехать в отпуск на пару недель. Ответили, что, конечно, смогу, но только если у тебя в данный момент нет работы. Но когда ты работаешь с тремя-четырьмя парами, у тебя постоянно работа: кто-то на соревнованиях, кто-то тренируется, кто-то возвращается после травмы и т. д.
А вот в прошлом году в Швейцарии в начале декабря мне сами позвонили из федерации: «Риво, ты не брал отпуск, тебе нужно отдохнуть. Ты не должен работать в течение следующих двух недель».
Я ответил: окей, запишите, что я сейчас не работаю. В этом смысле в Швейцарии все на своих местах: тренер тоже должен иметь свое время и иметь возможность отдыхать. Чуть более гуманное отношение», - заключил Весик.