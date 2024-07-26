POSTIMEES В ПАРИЖЕ Эстонский тренер приехал в Париж за второй олимпийской медалью

В России есть деньги, но в Швейцарии ты человек

Поскольку Россия принадлежит (или принадлежала до войны в Украине) к абсолютной элите пляжного волейбола, мы попросили Риво Весика сравнить условия работы и возможности, которые у него были там и в Швейцарии.

«Самая большая разница между Россией и Швейцарией в том, что у Швейцарии просто не хватает денег, чтобы делать то, что мы хотим, но мы должны учитывать ситуацию в реальности. В России были деньги, которые никогда не кончались, но время от времени их просто тратили крайне глупо», - начинает он свое объяснение и приводит наглядный пример с помощью полицейского катера, курсирующего по Сене.

«В России, когда я смог обосновать, что мне нужно восемь моторных лодок, чтобы выиграть медаль на Олимпийских играх, их купили. Стоять ли им на складе или где-то еще, это не имело значения - если нужно, то нужно. Но, конечно, они также сказали, что теперь нужно выиграть медаль, иначе...

В итоге, конечно, эти резиновые моторные лодки потом просто остались на складе и ими никто не заинтересовался. В Швейцарии такие вещи делать нельзя. Они говорят «нет», мы обещаем вам только то и это, вы ведете тренировки. В этом смысле они более адекватны.